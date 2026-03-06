Γερμανικός όμιλος ΜΜΕ αγοράζει την ιστορική εφημερίδα της Βρετανίας Daily Telegraph

Ο μεγαλύτερος εκδότης εφημερίδων της Γερμανίας, η Axel Springer, κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της 170 ετών βρετανικής εφημερίδας Daily Telegraph, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή (6/3).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της dailymail.co.uk, η γερμανική εταιρεία, γνωστή για την ταμπλόιντ Bild και την εφημερίδα Die Welt, κατέβαλε 575 εκατομμύρια λίρες σε μετρητά για την απόκτηση της Telegraph, που προηγουμένως επρόκειτο να εξαγοραστεί από την DMGT, τον εκδότη της Daily Mail, έναντι 500 εκατομμυρίων λιρών.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μακρά περίοδο αβεβαιότητας για το μέλλον της εφημερίδας και αφού είχε τεθεί υπό έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές. Χθες, Πέμπτη (5/3) η Axel Springer ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την ιδιοκτήτρια της Telegraph, RedBird IMI, μια διεθνή κοινοπραξία που αγόρασε την εφημερίδα το 2023 και αναζητούσε αγοραστή.

Η DMGT ευχήθηκε «κάθε επιτυχία στον Axel Springer και την Telegraph», επισημαίνοντας όμως την «παρατεταμένη και ξεπερασμένη» ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης που καθυστέρησε την προηγούμενη συμφωνία της.

Ο διευθύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος της Axel Springer, Mathias Döpfner, 63 ετών, δήλωσε ότι η εταιρεία του «έχτισε την ιστορία της εμπνευσμένη από την παράδοση της Fleet Street» και χαρακτήρισε την Telegraph «το Βόρειο Αστέρι της».

Η Axel Springer είχε προηγουμένως υποβάλει ανεπιτυχώς προσφορές για την Telegraph το 2004 και για τους Financial Times το 2015, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται στις αγγλόφωνες αγορές.