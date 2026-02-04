Washington Post: Ξεκινά μεγάλο κύμα απολύσεων - Έντονες αντιδράσεις από τους εργαζομένους

Σε εκτεταμένες απολύσεις προχωρά η Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με πηγές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η ιστορική εφημερίδα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και οργανωτικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί ξένοι ανταποκριτές περιλαμβάνονται στο νέο κύμα περικοπών, ενώ ιδιαίτερα επηρεάζονται τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες για δραστική συρρίκνωση της διεθνούς κάλυψης της εφημερίδας. Όπως δήλωσε εργαζόμενος που πρόκειται να απολυθεί, «ολόκληρη η ομάδα» που κάλυπτε τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, χάνουν τις θέσεις εργασίας τους.

Σφοδρή αντίδραση του συνδικάτου - «Συνέπειες για την αξιοπιστία»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Post Guild, του συνδικάτου των εργαζομένων της εφημερίδας, το οποίο προειδοποίησε για τις συνέπειες των περικοπών. «Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το συνδικάτο υπενθύμισε ότι μόνο την τελευταία τριετία το προσωπικό της Washington Post έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 400 άτομα, τονίζοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε οποιεσδήποτε περαιτέρω μειώσεις».

Η Washington Post, εφημερίδα που έγραψε ιστορία με την αποκάλυψη του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ και έχει τιμηθεί με δεκάδες βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά κρίση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός Τύπος δοκιμάζεται από τη συρρίκνωση των εσόδων και τη ραγδαία αλλαγή του μιντιακού τοπίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ