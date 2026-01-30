Συνελήφθη ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Ντον Λέμον, για live αντικυβερνητική μετάδοση στη Μινεσότα

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ στον πρώην παρουσιαστή του CNN, Ντον Λέμον καθώς κατηγορείται ότι διέκοψε τη live μετάδοση μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας για να μεταδώσει ένα αντικυβερνητικό μήνυμα με αφορμή τα επεισόδια στη Μινεάπολη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιανουαρίου όταν ένας εξέχων Αμερικανός δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων και άλλα δυο άτομα που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στην Εκκλησία των Πόλεων στον Σεντ Πολ με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Οι εισαγγελείς τους κατηγόρησαν για παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων καθώς στην εν λόγω εκκλησία ένας τοπικός αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ υπηρετεί ως πάστορας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα για παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων αφότου η ομάδα διέκοψε τις λειτουργίες φωνάζοντας «Έξω η ICE» και «Δικαιοσύνη για τη Ρενέ Γκουντ», αναφερόμενη στην 37χρονη μητέρα τριών παιδιών που πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο αυτοκίνητό της.

Έρευνα για τη δράση του Λέμον

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Λέμον, Άμπε Λόουελ, ο δημοσιογράφος συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε τα βραβεία Γκράμι.

Δεν είναι σαφές ποια ή ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει αλλά η σύλληψη έγινε αφότου ένας δικαστής απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την αρχική αίτηση των εισαγγελέων να απαγγείλουν κατηγορίες σε βάρος του δημοσιογράφου.

Ο Λέμον, ο οποίος απολύθηκε από το CNN το 2023, έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την οργάνωση που εισέβαλε στην εκκλησία και ότι βρισκόταν εκεί ως δημοσιογράφος που κατέγραφε τα γεγονότα των διαδηλωτών.

«Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και το συνταγματικά προστατευόμενο έργο του στη Μινεάπολη δεν διέφερε από αυτό που έκανε πάντα», δήλωσε ο Λόουελ. «Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να θεωρούν υπόλογους όσους βρίσκονται στην εξουσία». Ο Λόουελ πρόσθεσε ότι «ο Ντον θα αντιταχθεί σθεναρά και διεξοδικά σε αυτές τις κατηγορίες στο δικαστήριο».

«Ακούστε δυνατά και καθαρά: ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ», έγραψε η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Η ταχεία έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναστάτωση στην εκκλησία έρχεται σε αντίθεση με την απόφασή του να μην ξεκινήσει έρευνα για τα πολιτικά δικαιώματα σχετικά με τη δολοφονία του Γκουντ από έναν αξιωματικό της ICE. Το υπουργείο δεν έχει δηλώσει εάν θα ξεκινήσει έρευνα για τα πολιτικά δικαιώματα σχετικά με τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.



«Αντί να ερευνά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές στη Μινεσότα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αφιερώνει τον χρόνο, την προσοχή και τους πόρους του σε αυτή τη σύλληψη, και αυτό είναι το πραγματικό κατηγορητήριο για αδικοπραγία σε αυτήν την υπόθεση», δήλωσε ο Λόουελ.