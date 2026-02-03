Θρίλερ με τη μητέρα της γνωστής Αμερικανίδας παρουσιάστριας - Βρέθηκαν αίματα στο σπίτι της

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της Nancy Guthrie, μητέρας της γνωστής Αμερικανίδας παρουσιάστριας Savannah Guthrie. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σπίτι της 84χρονης γυναίκας στην Αριζόνα εντοπίστηκαν αίματα, με την αστυνομία να μιλά ξεκάθαρα για απαγωγή.

Την ίδια ώρα, η γνωστή Αμερικανίδα παρουσιάστρια ακύρωσε την συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας, τους οποίους θα παρουσίαζε για λογαριασμό του NBC.

Η αστυνομία λέει ότι πιστεύει ότι η 84χρονη μητέρα της Savannah Guthrie απήχθη από το σπίτι της παρά τη θέλησή της προτού η οικογένειά της αναφέρει την εξαφάνισή της από την κατοικία της στην Αριζόνα την επόμενη μέρα.

Η Nancy Guthrie εθεάθη τελευταία φορά τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου στο σπίτι της έξω από το Τουσόν και δηλώθηκε αγνοούμενη το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου από την οικογένειά της, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Chris Nanos, σε συνέντευξη Τύπου στις 2 Φεβρουαρίου.

«Πιστεύουμε ότι την έβγαλαν από το σπίτι παρά τη θέλησή της και έτσι προχωρά η έρευνα», δήλωσε στο NBC Nightly News.

Ο Chris Nanos κοινοποίησε μια ενημέρωση ότι τα δείγματα DNA που ελήφθησαν από το σπίτι της Nancy Guthrie, το οποίο χαρακτήρισε ενεργό τόπο εγκλήματος, δεν έχουν οδηγήσει σε τίποτα «που να υποδεικνύει τον ύποπτο». Σημείωσε επίσης ότι η αστυνομία έχει επεξεργαστεί τυχόν στοιχεία που βρέθηκαν εκεί.

Δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με το είδος των ρούχων που μπορεί να φορούσε η Nancy Guthrie κατά τη στιγμή μιας πιθανής απαγωγής ή αν βρισκόταν ακόμα στην περιοχή του Τουσόν.

«Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται», είπε.



Ο Nanos ρωτήθηκε για τυχόν αιτήματα λύτρων.



«Ακολουθούμε όλα τα στοιχεία που έχουμε, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω», είπε. «Έχουμε λάβει εκατοντάδες στοιχεία».

Μάχη με τον χρόνο

Ο Jon Edwards, βοηθός ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το γραφείο του FBI στο Τουσόν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το FBI βοηθά στην υπόθεση κατεβάζοντας και αναλύοντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και πληροφορίες από πύργους κινητής τηλεφωνίας, διεξάγοντας συνεντεύξεις και παρέχοντας υποστήριξη στην έρευνα.

Ο Nanos χαρακτήρισε την έρευνα για την Nancy Guthrie «κούρσα ενάντια στον χρόνο» και είπε ότι ελπίζει «ότι το παράθυρο δεν έχει κλείσει», καθώς η έρευνα εισέρχεται στην τρίτη ημέρα από την εξαφάνισή της 84χρονης.

Η Nancy Guthrie δεν έχει γνωστικά προβλήματα, δήλωσε ο Nanos, αλλά έχει σωματικά προβλήματα και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να αποβεί μοιραία εάν δεν ληφθεί εντός 24 ωρών.

The search for Savannah Guthrie’s mother, Nancy Guthrie, is ongoing, and authorities are requesting assistance from the public. Anyone with information is urged to contact 911.



Our prayers are with the Guthrie family as we hope for Nancy’s safe return home. pic.twitter.com/AuA4zQcPiW — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

«Έχει πολύ περιορισμένη κινητικότητα, ξέρουμε ότι δεν έφυγε απλώς από εκεί», είπε ο Nanos. «Υπήρχαν και άλλα πράγματα στον τόπο του συμβάντος που δείχνουν ότι δεν έφυγε μόνη της». Ενώ πρόσθεσε ότι η Nancy Guthrie «δεν μπορούσε να περπατήσει 50 μέτρα μόνη της».



Η Savannah Guthrie, η οποία βρίσκεται στην Αριζόνα, δήλωσε εκ μέρους της οικογένειας: «Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις σκέψεις, τις προσευχές και τα μηνύματα υποστήριξης», είπε. «Αυτή τη στιγμή, η εστίασή μας παραμένει στην ασφαλή επιστροφή της αγαπημένης μας μητέρας. Ευχαριστούμε τις αρχές επιβολής του νόμου για τη σκληρή δουλειά τους σε αυτήν την υπόθεση και ενθαρρύνουμε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Πίμα».



Κοινοποίησε επίσης μια ανάρτηση στο Instagram στις 2 Φεβρουαρίου, στην οποία ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για την επιστροφή της μητέρας της.

Η οικογένειά της είπε στην αστυνομία ότι ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της όταν δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από κάποιον στην τοπική εκκλησία που τους έλεγε ότι η Nancy Guthrie δεν ήταν εκεί. Στη συνέχεια, η οικογένεια πήγε στο σπίτι της και την αναζήτησε πριν καλέσει την αστυνομία.

Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους το κινητό τηλέφωνο της 84χρονης, η οποία ζει μόνη της και είχε προσωπικό στο σπίτι, κάποιοι από τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή με τις αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τον σερίφη.

Η αστυνομία δεν γνωρίζει αν η Nancy Guthrie έγινε στόχος, επειδή είναι η μητέρα της Savannah και δεν έχει ενημερωθεί για απειλές που δέχτηκε η παρουσιάστρια.

Οι αρχές πραγματοποιούσαν έρευνες χρησιμοποιώντας drones, ελικόπτερο, αεροπλάνο, σκυλιά έρευνας και διάσωσης και εθελοντές, προτού η έρευνα διακοπεί στις 2 Φεβρουαρίου, επειδή η αστυνομία θεωρούσε την εξαφάνισή της ως έρευνα για έγκλημα.