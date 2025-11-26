Ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με δημοσιογράφο για δημοσίευμα στους New York Times - «Είσαι άσχημη»

Σε ακόμα μία θεαματική έκρηξη οργής επιδόθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στοχοποιώντας δημοσιογράφο των New York Times με χαρακτηρισμούς που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Αιτία αυτού του ξεσπάσματος φαίνεται πως αποτέλεσε ένα δημοσίευμα που αμφισβητούσε την ενέργειά του, τις δημόσιες εμφανίσεις του και την κατάσταση της υγείας του.

Έντονη αντίδραση μετά το ρεπορτάζ των New York Times

Το άρθρο των Times ανέλυε την αισθητή μείωση των ταξιδιών και των δημόσιων εμφανίσεων του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα της δεύτερης θητείας του είναι πολύ πιο «ελαφρύ» σε σχέση με το 2017. Στο ρεπορτάζ γινόταν επίσης αναφορά στις πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις του, συμπεριλαμβανομένης μιας μαγνητικής τομογραφίας, αλλά και στη γνωστή πλέον διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, η οποία προκαλεί πρήξιμο και δυσφορία στα κάτω άκρα.

Η κάλυψη αυτή προκάλεσε άμεση και επιθετική απάντηση του Τραμπ, που σε δημόσια ανάρτησή του κατηγόρησε τη συντάκτρια του άρθρου αλλά και την εφημερίδα συνολικά για «μεροληψία» και «κακοήθεια».

Σε μια από τις πιο αιχμηρές στιγμές της ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ στοχοποίησε προσωπικά τη δημοσιογράφο των New York Times Katie Rogers, αποδομώντας όχι μόνο το ρεπορτάζ της αλλά και την ίδια.

Με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την εμφάνισή της, την κατηγόρησε ότι είναι «άσχημη μέσα κι έξω», επιχειρώντας να μειώσει την επαγγελματική της αξιοπιστία μέσω προσωπικής επίθεσης.

Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται σε γυναίκα δημοσιογράφο. Μόλις λίγες ημέρες πριν, είχε προκαλέσει σάλο αποκαλώντας δημοσιογράφο του Bloomberg με προσβλητικό παρατσούκλι όταν εκείνη τον ρώτησε για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα αρχεία του Jeffrey Epstein.

Η κλιμακούμενη ρητορική του Τραμπ έχει θορυβήσει παρατηρητές και οργανώσεις για την ελευθεροτυπία, που μιλούν για στοχοποίηση δημοσιογράφων, ιδιαίτερα των γυναικών, με τρόπο που υπονομεύει τον δημόσιο διάλογο.

