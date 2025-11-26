Με το έτσι... θέλω: Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από την ερχόμενη σύνοδο της G20

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές την Τετάρτη (26/11) ότι η Νότια Αφρική δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 του 2026 στο Μαϊάμι της Φλόριντα, εντείνοντας περαιτέρω τη διπλωματική του επίθεση κατά της χώρας.

«Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναφέροντας ξανά την εκδοχή πως η χώρα της Αφρικής διαπράττει γενοκτονία κατά των... λευκών αγροτών. Μάλιστα, έκανε ευθεία επίθεση κατά μέσων ενημέρωσης όπως οι New York Times χαρακτηρίζοντάς το ως «μέσο της ριζοσπαστικής αριστεράς» που θα... κλείσει.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στην Νότια Αφρική αφου πρόσφατα είχε προαναγγείλει μποϊκοτάζ από την πλευρά της Ουάσινγκτον στη συνόδο της G20 που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρευρέθηκαν στη G20 στη Νότια Αφρική, επειδή η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αρνείται να αναγνωρίσει ή να αντιμετωπίσει τις φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπέστησαν οι Αφρικανοί και άλλοι απόγονοι Ολλανδών, Γάλλων και Γερμανών εποίκων. Για να το θέσω πιο ωμά, σκοτώνουν λευκούς και επιτρέπουν τυχαία να τους αφαιρούνται τα αγροκτήματά τους. Ίσως, το χειρότερο απ' όλα, οι New York Times και τα μέσα ενημέρωσης με ψευδείς ειδήσεις που σύντομα θα κλείσουν δεν θα εκδώσουν λέξη κατά αυτής της γενοκτονίας. Γι' αυτό όλοι οι ψεύτες και οι προσποιητές των μέσων ενημέρωσης της ριζοσπαστικής αριστεράς κλείνουν! Στο τέλος της G20, η Νότια Αφρική αρνήθηκε να παραδώσει την Προεδρία της G20 σε έναν ανώτερο εκπρόσωπο της πρεσβείας των ΗΠΑ, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή λήξης. Επομένως, κατόπιν εντολής μου, η Νότια Αφρική ΔΕΝ θα λάβει πρόσκληση για τη G20 του 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Πόλη του Μαϊάμι της Φλόριντα τον επόμενο χρόνο. Η Νότια Αφρική έχει αποδείξει στον κόσμο ότι δεν είναι χώρα άξια μέλους πουθενά και θα σταματήσουμε όλες τις πληρωμές και τις επιδοτήσεις προς αυτήν, με άμεση ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»