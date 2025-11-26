«Καμία ανησυχία» για τις συνομιλίες με τους Ρώσους λέει ο Τραμπ - Ηχητικό «καίει» τον Γουίτκοφ

Ένα ηχητικό απόσπασμα από συνομιλία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ με το Κρεμλίνο συγκλονίζει την Ουάσινγκτον. Η συνομιλία, φέρνει στο φως τα όσα είπε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, Γιούρι Ουσάκοφ, πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία άλλαξε το κλίμα υπέρ της Ρωσίας.

Στο ηχητικό απόσπασμα της 14ης Οκτωβρίου, το οποίο αποκαλύπτει το Bloomberg, ο Γουίτκοφ συμβουλεύει τον Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με το πώς θα πρέπει να προσεγγίσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ. Το αντίγραφο της συνομιλίας προσφέρει βασικές νέες πληροφορίες σχετικά με τις παρασκηνιακές συνομιλίες που οδήγησαν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες.



EXCLUSIVE: US presidential envoy Steve Witkoff advised Russia on how to pitch Ukraine plans to Trump, in audio files reviewed by Bloomberg https://t.co/P0wXMFavBS — Bloomberg (@business) November 25, 2025

Καμία ανησυχία από Τραμπ

«Πρέπει να το πουλήσει αυτό στην Ουκρανία, πρέπει να πουλήσει την Ουκρανία στη Ρωσία. Αυτό κάνει ένας που κάνει συμφωνίες», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025, όταν ρωτήθηκε για το φερόμενο αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Δεν το έχω ακούσει, αλλά άκουσα ότι ήταν μια τυπική διαπραγμάτευση. Και φαντάζομαι ότι λέει το ίδιο πράγμα στην Ουκρανία, επειδή κάθε μέρος πρέπει να δίνει και να παίρνει», πρόσθεσε ο πρόεδρος, σύμφωνα με το CNN.



Το αντίγραφο προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Ρωσίας στο Καπιτώλιο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Γουίτκοφ ήταν υπερβολικά υπό την επιρροή της Ρωσίας. Ο βουλευτής Ντον Μπέικον ζήτησε την απόλυσή του.

«Για όσους αντιτίθενται στη ρωσική εισβολή και θέλουν να δουν την Ουκρανία να επικρατεί ως κυρίαρχη και δημοκρατική χώρα, είναι σαφές ότι ο Γουίτκοφ ευνοεί πλήρως τους Ρώσους. Δεν μπορεί να του δοθεί εμπιστοσύνη για να ηγηθεί αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα έκανε λιγότερα από αυτόν ένας Ρώσος αμειβόμενος πράκτορας;» έγραψε ο Μπέικον στο X.

Ο βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ το χαρακτήρισε «μείζον πρόβλημα. Και έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους αυτές οι γελοίες παράπλευρες εκδηλώσεις και οι μυστικές συναντήσεις πρέπει να σταματήσουν».

Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι ο Γουίτκοφ είναι υπερβολικά «φιλορώσος», είπε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «συνεχιστεί για χρόνια», προσθέτοντας: «Η Ρωσία έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους - έχει πολύ περισσότερους στρατιώτες. Νομίζω λοιπόν ότι αν η Ουκρανία μπορεί να κάνει μια συμφωνία, είναι καλό».



Απογοητευμένος ο Ουσάκοφ για τη διαρροή



Ο Ουσακόφ, στο μεταξύ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη διαρροή. «Ορισμένες από αυτές τις διαρροές είναι ψεύτικες. Άλλες θα προτιμούσα να μην σχολιάσω καθόλου, καθώς, για παράδειγμα, οι συνομιλίες μου με τον Γουίτκοφ είναι εμπιστευτικές. Κανείς δεν πρέπει να τις αποκαλύψει. Κανείς!», είπε σε σχόλια που ανέφεραν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας που δημοσίευσε το Bloomberg, ο Γουίτκοφ συμβούλεψε τον Ουσάκοφ να ενθαρρύνει τον Πούτιν προκειμένου αυτός να συγχαρεί τον Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς όταν οι δύο ηγέτες μιλήσουν. Αυτό πράγματι ανακοινώθηκε δύο ημέρες αργότερα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη ενός τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνομιλία των δύο ηγετών τον Οκτώβριο.



Τα τηλεφωνήματα που άλλαξαν το κλίμα



Ο Γουίτκοφ, συγκεκριμένα, ενθάρρυνε τον Ουσάκοφ στην τηλεφωνική κλήση να μιλήσουν οι ηγέτες πριν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και η συνομιλία, διάρκειας 2,5 ωρών, φάνηκε να μετακινεί τον Αμερικανό πρόεδρο προς τη Ρωσία, μετά από εβδομάδες απογοήτευσης για την έλλειψη προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου.



Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για ένα γεύμα εργασίας, από το οποίο δεν έλειψε η ένταση όταν ο Τραμπ επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση τότε.



Ο Τραμπ, ο οποίος αργότερα θα υποστήριζε το πάγωμα των μαχών στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, απογοητεύτηκε και ύψωσε τη φωνή του πολλές φορές, δήλωσαν αξιωματούχοι.



Τι πρότεινε ο Γουίτκοφ



Ο Γουίτκοφ πρότεινε επίσης την ιδέα της σύνταξης μιας «ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Ουσάκοφ, παρόμοιας με τις προσπάθειές του στη Γάζα. Αυτό τελικά οδήγησε στην ειρηνευτική πρόταση 28 σημείων που περιελάμβανε πολλές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο, της εγκατάλειψης των φιλοδοξιών του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και του περιορισμού του μεγέθους του στρατού του.

Μετά από διπλωματικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη της Ελβετίας και μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα περιγράμματα αυτού του σχεδίου έχουν αλλάξει.



Ο Γουίτκοφ αναμένεται τώρα να ταξιδέψει στη Μόσχα για πρόσθετες διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο απεσταλμένος θα μπορούσε επίσης να συνοδευτεί από τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.



Ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στο Κίεβο αργότερα αυτή την εβδομάδα για ειρηνευτικές συνομιλίες.



Ο Τραμπ θα μιλήσει στο τέλος με Ζελένσκι και Πούτιν



Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, αλλά όχι πριν η συμφωνία οριστικοποιηθεί ή βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία του για την Ημέρα των Ευχαριστιών είναι ευέλικτη, απάντησε: «Δεν έχω προθεσμία - απλώς - ξέρετε ποια είναι η προθεσμία για μένα; Όταν τελειώσει».