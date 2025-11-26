Κρεμλίνο: «Κάποιες πλευρές του τελευταίου σχεδίου είναι θετικές» - «Το αφήνουμε στους ειδικούς»

Την τελευταία εκδοχή ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διαμορφώθηκε μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, τέθηκε υπόψη της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες του Agence France-Presse (AFP) που μεταφέρει ο Guardian.

Σε σχόλια σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι το νέο σχέδιο απαιτεί «πραγματικά σοβαρή ανάλυση» και ότι η Ρωσία δεν το έχει ακόμη συζητήσει με κανέναν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (25/11) ότι επρόκειτο για μια «βελτιωμένη» έκδοση του προηγούμενου σχεδίου 28 σημείων που η Ουκρανία και η Ευρώπη είχαν απορρίψει, ενώ σημείωσε ότι έστελνε αξιωματούχους για να συναντηθούν με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές με την ελπίδα να το οριστικοποιήσουν.

Συγκεκριμένα, ο Ουσάκοφ δήλωσε την Τετάρτη (26/11) για το σχέδιο:

«Ορισμένες πτυχές μπορούν να θεωρηθούν θετικές, αλλά πολλές απαιτούν ειδικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών».

Το αρχικό σχέδιο, το οποίο επικρίθηκε ευρέως στην Ευρώπη ότι συμπεριελάμβανε μονόπλευρα τις απαιτήσεις της Μόσχας, θα είχε ως στόχο την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν de facto τις περιοχές Ντονέτσκ, Κριμαία και Λουγκάνσκ ως ρωσικές.

Η Ουκρανία δήλωσε αργότερα ότι είχε καταλήξει σε «συνεννόηση» με τις ΗΠΑ και ότι οι δύο πλευρές είχαν περιορίσει ορισμένα από τα σημεία με τα οποία διαφωνούσε το Κίεβο μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη.