Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ στη Μόσχα - Ο «όρος» για συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε την Τρίτη (25/11) πως το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί, με στοιχεία που προστέθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές. «Απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.



«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν στη Μόσχα και, παράλληλα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως ευελπιστεί να συναντηθεί σύντομα με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, «αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή στο τελικό στάδιο», όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Αρχικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε την Ημέρα των Ευχαριστιών ως την προθεσμία για να πείσει την Ουκρανία να υπογράψει το ειρηνευτικό του σχέδιο , αλλά καθώς οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν, φαίνεται ανοιχτός στο να δώσει περισσότερο χρόνο για συνομιλίες.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετη συμβολή και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα εναπομείναντα σημεία διαφωνίας, έγραψε ο ίδιος στο Truth Social.





Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

