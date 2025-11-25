Νταν Ντρίσκολ: Ο «άγνωστος» πρώην τραπεζίτης που ο Τραμπ έχει κάνει άνθρωπο-κλειδί στο Ουκρανικό

Με τις διαπραγματεύσεις για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τον Ζελένσκι να διεκδικεί συνάντηση με τον Τραμπ, εντύπωση έχει προκαλέσει ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαδραματίζει στο διπλωματικό προσκήνιο ο Νταν Ντρίσκολ, ο 39χρονος υπουργός Στρατού των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Στρατού υπάγεται στον υπουργό Άμυνας και ο Ντρίσκολ έχει αναδειχθεί τις τελευταίες ημέρες ως ο Νο.2 άνθρωπος της αμερικανικής ομάδας διαπραγμάτευσης μετά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδεύοντας τον τελευταίο σε όλες τις διπλωματικές αποστολές για την Ουκρανία.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Μάλιστα, κατά τη συζήτηση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου που ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, ο Ντρίσκολ βρίσκεται εκεί εκπροσωπώντας την αμερικανική πλευρά απέναντι σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει άρθρο του αναλυτή Ρόμπερτ Τέιτ στον Guardian, λίγα είναι τα στοιχεία στο βιογραφικό του Νταν Ντρίσκολ που δείχνουν ότι έχει τα προσόντα να κατανοήσει την πολύπλοκη σχέση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και να φέρει εις πέρας μία εξαιρετικά δύσκολη διπλωματική προσπάθεια.

Φίλος του Τζέι Ντι Βανς

Ο Ντρίσκολ υπήρξε ηγετικό στέλεχος επενδυτικής τράπεζας με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και φαίνεται πως καθοριστικό ρόλο για να ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ έπαιξε η φιλία του με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ήδη από τα χρόνια που φοιτούσαν μαζί στη Νομική Σχολή του Γέιλ. Μέχρι πρότινος, ήταν για τον Τραμπ ο «άνθρωπος με τα drones» λόγω του ενδιαφέροντος του Ντρίσκολ για τη στρατιωτική τεχνολογία αιχμής.

Ο υπουργός Στρατού ήταν αυτός που παρέδωσε την προηγούμενη Πέμπτη (20/11) στον Ζελένσκι ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων από πλευρά του Λευκού Οίκου, το οποίο Κίεβο και Βρυξέλλες επέκριναν ως υπερβολικά ενδοτικό στις ρωσικές θέσεις.

Φωτό: IMAGO / Middle East Images

Η αποστολή του Ντρίσκολ ως κομιστή κακών ειδήσεων στον Ζελένσκι φαίνεται να συνάδει με τις απόψεις του φίλου του Βανς, ο οποίος επέπληξε με πρωτοφανή τρόμπο -για τα δεδομένα δημόσιας συνάντησης μεταξύ ηγετών- τον Ουκρανό πρόεδρο, κατηγορώντας τον τελευταίο ότι δεν δείχνει την απαραίτηση ευγνωμοσύνη για την αμερικανική βοήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση-κλειδί που μόλις ανέλαβε ο Ντρίσκολ στη διαπραγμάτευση, συμπίπτει χρονικά με τον παραγκωνισμό του επίσημου απεσταλμένου του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος θεωρείται πιο φιλικός στις θέσεις του Κιέβου. Ο Κέλογκ αναμένεται να παραιτηθεί -και τυπικά- τις επόμενες εβδομάδες.

«Ο υφιστάμενος μπορεί να το κάνει καλύτερα»

Ο Ντρίσκολ φαίνεται επίσης ότι παραμερίζει και τον πολιτικό προϊστάμενό του, τον υπουργό Άμυνας -πλέον «υπουργό Πολέμου»- Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος φαίνεται να έχει κριθεί ακατάλληλος για να αναλάβει κάποιο ενεργό ρόλο στο ουκρανικό -ειδικά μετά την εμπολοκή του σε διάφορες επικοινωνιακές αστοχίες όπως η εστίασή του στην περιποίηση και τη φυσική κατάσταση του στρατεύματος.

«Δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Χέγκσεθ για να μεταφέρει αυτά τα μηνύματα σε βασικούς ηγέτες», δήλωσε στο Politico πηγή που γνωρίζει τις δυναμικές στην αμερικανική ηγεσία. «Υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Νταν (Ντρίσκολ) για να το κάνει αυτό, αυτή τη στιγμή».

«Εντυπωσιακές ικανότητες στη διοίκηση»

Όσο κι αν είναι νεοφώτιστος στην αμερικανική διπλωματία, οι υποστηρικτές του Ντρίσκολ τονίζουν ότι η άνοδός του οφείλεται σε κάτι περισσότερο από τον παραγκωνισμό των άλλων.

Από την ορκωμοσία του στις 25 Φεβρουαρίου, λέγεται ότι έχει εντυπωσιάσει τους εσωτερικούς παράγοντες του Λευκού Οίκου, ως ένας από τους πιο επιδέξιους ανθρώπους του Τραμπ στην άσκηση διοίκησης.

Ως υπουργός Στρατού, έχει αναλάβει την άχαρη δουλειά της διαχείρισης του προϋπολογισμού και της επίβλεψης του εργατικού δυναμικού των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που ανέρχεται σε πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα και αποτελείται από εν ενεργεία προσωπικό, εθνοφρουρά και έφεδρους στρατιώτες, καθώς και περίπου 265.000 πολιτικούς υπαλλήλους.

Φωτό: IMAGO / UPI Photo

Επιπλέον, ο Ντρίσκολ έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη μονάδων εθνοφρουράς από τον Τραμπ σε πόλεις μέσα στις ΗΠΑ για την επιβολή του νόμου και της τάξης, γεγονός που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Έχει οδηγήσει όμως τον Ντρίσκολ σε τακτικές επισκέψεις στον Λευκό Οίκο.

Η εγχώρια φήμη του έχει βελτιωθεί και μετά την ανάληψη ρόλου ως αναπληρωτή διευθυντή στο Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, παίρνοντας «τη σκυτάλη» από τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Από τον στρατό στις επιχειρήσεις

Γιος πρώην στρατιώτη που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, ο Ντρίσκολ υπηρέτησε με τη σειρά του στον αμερικανικό στρατό για περισσότερα από τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας εννιάμηνης αποστολής στο Ιράκ το 2009. Στη διάρκεια της υπηρεσίας του, απέσπασε πολλά στρατιωτικά βραβεία, ανάμεσα στα οποία και έναν στρατιωτικό έπαινο.

Αργότερα εργάστηκε ως ασκούμενος στην επιτροπή της Γερουσίας για θέματα βετεράνων, προτού μεταπηδήσει σε επενδυτική τράπεζα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο «άνθρωπος των drones»

Τίποτα από αυτά δεν οδηγεί απαραίτητα στην εμπλοκή του στην ουκρανική κρίση, ωστόσο ο Ντρίσκολ έχει επαινέσει το Κίεβο για την τεχνολογία drones που χρησιμοποιεί. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο τον Νοέμβριο, ο Νταν Ντρίσκολ επαίνεσε την ικανότητα της Ουκρανίας να αυτοσχεδιάζει και να παράγει μαζικά, αποτελεσματικά drones, παρουσιάζοντάς την ως παράδειγμα για την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ.

«Καταλήγουν σε ό,τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που χρειάζονται», είχε τονίσει για τους Ουκρανούς. «Δεν υπάρχουν κανόνες για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, απλώς το επιτυγχάνουν».

Οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο την αγορά 1 εκατομμυρίου drones από την Ουκρανία τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, ένα ποσό που υπερβαίνει την παραγωγική ικανότητα των Αμερικανών παραγωγών στη στρατιωτική βιομηχανία. Το στοιχείο αυτό ίσως είναι και ένα διαπραγματευτικό χαρτί για το Κίεβο, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, ο Ντρίσκολ είναι σίγουρα χρήσιμος συνομιλητής.