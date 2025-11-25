Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε προσχέδιο ειρήνης - Αβέβαιο το «παζάρι» συζητήσεων στο Αμπού Ντάμπι

Διακριτικές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για πιθανή διπλωματική οδό στην Ουκρανία την ώρα που Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πριν λίγο ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε προσχέδιο ειρήνης.

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν παρασκηνιακά κάποιες μη δημόσιες επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Αμπού Ντάμπι, με αντικείμενο την εξερεύνηση πιθανών δρόμων αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις συναντήσεις, ωστόσο πηγές κάνουν λόγο για ανταλλαγή θέσεων γύρω από βασικές αρχές που θα μπορούσαν, σε επόμενο στάδιο, να αποτελέσουν βάση διαπραγμάτευσης.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν συζητηθεί τελικοί όροι για μια συμφωνία ή κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η χρονική συγκυρία πάντως θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς οι επαφές φέρονται να έγιναν ενώ συνεχίζονται ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Η ουκρανική ηγεσία έχει επαναλάβει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άμεση συμμετοχή και έγκρισή της, τονίζοντας πως η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μυστικές επαφές δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη επικείμενης συμφωνίας, αλλά συχνά χρησιμοποιούνται για «τεστ προθέσεων» και χαρτογράφηση περιθωρίων.

«Η Ουκρανία συμφώνησε στην ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη» λέει Ουκρανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες που είχε με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, αλλά ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου παραμένουν προς συζήτηση μεταξύ των προέδρων των χωρών, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Στο ίδιο έργο θεατής η Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ζητώντας διαφάνεια και διαβεβαιώσεις ότι οποιαδήποτε διπλωματική πρωτοβουλία δεν θα παρακάμψει το Κίεβο.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν οι συζητήσεις στο Αμπού Ντάμπι θα οδηγήσουν σε επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων ή αν θα περιοριστούν σε προκαταρκτικές διερευνητικές επαφές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το διπλωματικό πεδίο να κινείται παράλληλα και όχι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο μέτωπο.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς - Ζελένσκι

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

«Μετά τις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, ο καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε ο κ. Κορνέλιους.