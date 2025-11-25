Η Σουηδία θέλει οπλικά συστήματα ικανά να χτυπήσουν μέσα στη Ρωσία

Ο στρατός της Σουηδίας θέλει πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα σε άλλες χώρες, ένα αποτρεπτικό μέσο που, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, είναι απαραίτητο για να ανταποκριθεί στις δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσίας.

Σε έκθεση που υποβλήθηκε στην κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα, οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι επιθυμούν οπλικά συστήματα με βεληνεκές έως 2.000 χλμ. (1.243 μίλια) για να μπορούν να χτυπήσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

«Η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία δείχνει ότι η Ρωσία αναπτύσσει δυναμικά τις δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς της, τόσο με πυραύλους κρουζ, όσο και με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Πολ Τζόνσον, στο Reuters. «Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο ενάντια σε αυτή την απειλή». Η απόσταση μεταξύ Μόσχας και Στοκχόλμης είναι περίπου 1.000 χλμ.

Η σουηδική Πολεμική Αεροπορία έχει παραγγείλει σουηδογερμανικούς πυραύλους κρουζ Taurus, με βεληνεκές περίπου 500 χλμ., για τα μαχητικά αεροσκάφη Gripen, αλλά ο Τζόνσον δήλωσε ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλα συστήματα.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία αναμένεται να αυξήσει τη στρατιωτική της ικανότητα τα επόμενα πέντε χρόνια και ότι η Σουηδία πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των drones και των κατασκοπευτικών δορυφόρων.