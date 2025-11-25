Αισιοδοξία Τραμπ για Ουκρανία: «Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία»

Μήνυμα αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας για το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανίας έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από τον Κήπο των Ρόδων, εκεί όπου δίνει χάρη σε δύο γαλοπούλες για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως: «Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, την οποία θα μάθουμε σύντομα».

Αρνητική η Μόσχα

Απίθανο θεωρείται η Ρωσία να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, για το οποίο βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, σύμφωνα με αναλυτές της Washington Post.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με ρωσική αντιπροσωπεία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι εργάζεται για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδειξε να είναι θετικός για την αρχική εκδοχή του σχεδίου, αποτελούμενη από 28 σημεία, η οποία ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα, με προσαρτήσεις πολλών περιοχών.

Ωστόσο, πηγές με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να απορρίψει το αναθεωρημένο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συμφωνήσει κατ’ αρχήν στη σύνοδο της Αλάσκας στο προηγούμενο 28σέλιδο σχέδιο, που έδινε στο Κρεμλίνο σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η Ρωσία είχε ενστάσεις ακόμη και για το σχέδιο των 28 σημείων, επομένως γιατί να αποδεχθεί την πιο δυσμενή νέα εκδοχή; Το σχέδιο των 28 σημείων είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ από τα δύο κόμματα όσο και διεθνώς.

«Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε δήλωσή της την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Υπάρχουν ορισμένες λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Στο ίδιο έργο θεατής η Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ζητώντας διαφάνεια και διαβεβαιώσεις ότι οποιαδήποτε διπλωματική πρωτοβουλία δεν θα παρακάμψει το Κίεβο.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν οι συζητήσεις στο Αμπού Ντάμπι θα οδηγήσουν σε επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων ή αν θα περιοριστούν σε προκαταρκτικές διερευνητικές επαφές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το διπλωματικό πεδίο να κινείται παράλληλα και όχι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο μέτωπο.