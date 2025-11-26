Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Τα τρία σοβαρά «αγκάθια» για το Κίεβο

Οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εισέρχονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καθώς Μόσχα, Ουάσιγκτον και Κίεβο εντείνουν τις επαφές τους σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο ειρήνης.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ δεν αποκλείεται να τον συνοδεύσει και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Κλίμα αισιοδοξίας από την Ουάσιγκτον

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως οι συνομιλίες έχουν σημειώσει «τεράστια πρόοδο». Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία που είχε θέσει ο Τραμπ στο Κίεβο για την αποδοχή του σχεδίου των 28 σημείων έχει ουσιαστικά παρακαμφθεί, ο ίδιος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται «κοντά σε λύση».

Παράλληλα, ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, κάνει λόγο για «γερά θεμέλια» που τέθηκαν στις συνομιλίες της Γενεύης και επιβεβαιώνει ότι η Ουκρανία παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση ειρήνης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, που χαρακτήρισε «πολύ θετικές» τις συζητήσεις της Γενεύης, ενώ στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επαφές Αμερικανών στρατιωτικών με Ρώσους αξιωματούχους.

«Ευρεία συναίνεση» με… σοβαρές εκκρεμότητες

Μάλιστα, ανώτατη ουκρανική πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση στα περισσότερα από τα 28 σημεία του αμερικανικού σχεδίου. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, τρία κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα και απειλούν την επίτευξη συμφωνίας:

1. Παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς

Οι ΗΠΑ προτείνουν τη μετατροπή των περιοχών αυτών σε ρωσική διοικούμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Παρά τη μικρή πρόοδο, δεν υπάρχει συμφωνημένη διατύπωση και το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε επίσημη αναγνώριση ρωσικού ελέγχου.

2. Περιορισμός του ουκρανικού στρατού

Το αμερικανικό σχέδιο μιλά για ανώτατο όριο 600.000 στρατιωτών.

Η Ουκρανία συζητά μεγαλύτερο αριθμό αλλά αντιδρά στη λογική επιβολής στρατιωτικών περιορισμών, ιδίως χωρίς αντίστοιχους όρους για τη Ρωσία.

3. Εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η απαίτηση το Κίεβο να αποσύρει την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζεται «απολύτως απαράδεκτη».

Θεωρείται ότι δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και ουσιαστικά προσφέρει στη Ρωσία δικαίωμα βέτο στην ατλαντική συμμαχία.

Τα τρία αυτά ζητήματα αντανακλούν τις βασικές επιδιώξεις της Μόσχας, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, η οποία έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για να μην αποδεχτεί τέτοιες παραχωρήσεις.

Ακόμη μακριά από την τελική ευθεία

Παρά τη μεγάλη δόση αισιοδοξίας από την Ουάσιγκτον και το θετικό κλίμα από τη Μόσχα, πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών προειδοποιούν ότι η συμφωνία δεν βρίσκεται ακόμη «κοντά στην ολοκλήρωση».

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι διαφορές που απομένουν αγγίζουν την καρδιά της ουκρανικής κυριαρχίας και της περιφερειακής ασφάλειας.