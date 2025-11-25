Κόσμος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Πόλεμος στην Ουκρανία Κωνσταντινούπολη Τουρκία

Τουρκία: Την Κωνσταντινούπολη πρότεινε και πάλι ο Ερντογάν για τις συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τα δύο εμπόλεμα μέρη, προκειμένου οι συνομιλίες να φιλοξενηθούν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη ως τόπο απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, επιδιώκοντας να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη».

Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή για τον σκοπό αυτό με τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Κόσμος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Πόλεμος στην Ουκρανία Κωνσταντινούπολη Τουρκία

