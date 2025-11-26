Πεσκόφ για πόλεμο στην Ουκρανία: Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μια σοβαρή διαδικασία

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μια «σοβαρή διαδικασία», ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα του απεσταλμένου των ΗΠΑ.

«Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια σοβαρή διαδικασία», δήλωσε σε δημοσιογράφο ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Προς το παρόν, πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό», πρόσθεσε.

«Ορισμένες πτυχές μπορούν να θεωρηθούν θετικές»

Σε σχόλια σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι το νέο σχέδιο απαιτεί «πραγματικά σοβαρή ανάλυση» και ότι η Ρωσία δεν το έχει ακόμη συζητήσει με κανέναν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (25/11) ότι επρόκειτο για μια «βελτιωμένη» έκδοση του προηγούμενου σχεδίου 28 σημείων που η Ουκρανία και η Ευρώπη είχαν απορρίψει, ενώ σημείωσε ότι έστελνε αξιωματούχους για να συναντηθούν με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές με την ελπίδα να το οριστικοποιήσουν.

«Ορισμένες πτυχές μπορούν να θεωρηθούν θετικές, αλλά πολλές απαιτούν ειδικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών».

Το αρχικό σχέδιο, το οποίο επικρίθηκε ευρέως στην Ευρώπη ότι συμπεριελάμβανε μονόπλευρα τις απαιτήσεις της Μόσχας, θα είχε ως στόχο την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν de facto τις περιοχές Ντονέτσκ, Κριμαία και Λουγκάνσκ ως ρωσικές.