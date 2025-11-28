Τραβάει το σχοινί ο Πούτιν: «Θα καταθέσουμε τα όπλα μόνο αν η Ουκρανία αποσυρθεί από τα εδάφη μας»

Την πάγια –και αμετακίνητη– θέση της Μόσχας επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο μόνο εφόσον οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από όλες τις περιοχές που το Κρεμλίνο διεκδικεί ως «ρωσικό έδαφος».

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε στην απαίτηση για νομική αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων του Ντονμπάς, όπου οι μάχες συνεχίζονται. «Αν δεν αποσυρθούν, θα επιτύχουμε τον στόχο μας με τη δύναμη των όπλων», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία «διατηρεί την πρωτοβουλία» στο μέτωπο.

Παρά τις αργές προόδους, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτιμά ότι με τους τωρινούς ρυθμούς η πλήρης κατάληψη του Ντονέτσκ θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια.

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν παραδίδει γη»

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε με έντονο ύφος, απορρίπτοντας κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών. Χαρακτήρισε τις δηλώσεις Πούτιν «σκαιές» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «αρνείται συστηματικά κάθε πραγματική ειρηνευτική λύση».

Η νέα πρόταση ειρήνης και οι διαφωνίες

Σύμφωνα με το BBC, ΗΠΑ και Ουκρανία βρίσκονται σε εντατικές διαβουλεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική φόρμουλα. Ωστόσο, η τελευταία εκδοχή του σχεδίου φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τις ρωσικές απαιτήσεις, παρά τις διορθώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι το αναθεωρημένο κείμενο «θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συμφωνίας».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «απομένουν μόνο λίγα ανοιχτά σημεία» πριν επιτευχθεί μια κατ’ αρχήν συμφωνία με το Κίεβο.

Ευρώπη: Σκεπτικισμός και ανησυχία

Στον αντίποδα, Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέκρινε τη Μόσχα ότι λειτουργεί με «λογική μεταπολεμικής σφαίρας επιρροής», επιδιώκοντας να καθορίζει τις τύχες κυρίαρχων κρατών.

Το Κρεμλίνο, πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες περί πιθανής επίθεσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τον Πούτιν να χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς «γελοίους» και «ανυπόστατους».

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο

Παρά τις επαφές, τις διαβουλεύσεις και τις συνεχείς δηλώσεις αισιοδοξίας από ορισμένες πλευρές, οι διαπραγματεύσεις απέχουν πολύ από μια τελική συμφωνία.

Οι βαθιές διαφωνίες στα κρίσιμα ζητήματα -αναγνώριση εδαφών, αποχώρηση στρατευμάτων, ρόλος της Δύσης- δείχνουν ότι ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει μακρύς και γεμάτος εμπόδια.