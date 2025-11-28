Telegraph: Ο Τραμπ έτοιμος να αναγνωρίσει ως ρωσικά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Στην αναγνώριση κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών φαίνεται πως θα προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται πλέον διατεθειμένη μέσω του ειδικού της απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να μεταβεί στο επόμενο στάδιο αφού οι δυο άνδρες θα επισκεφθούν τη Μόσχα τις επόμενες ημέρες.

Το σχέδιο, που αποκλίνει από τη μέχρι σήμερα αμερικανική διπλωματική πρακτική, φέρεται να προχωρά παρά τις έντονες επιφυλάξεις των Ευρωπαίων συμμάχων. Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε χαρακτηριστικά στην Telegraph «Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν λαμβάνουν υπόψη τη θέση των Ευρωπαίων. Τους λένε ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η επίσημη αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως ρωσικού εδάφους από τις ΗΠΑ αποτελεί βασικό σημείο των υπό εξέταση διαπραγματεύσεων.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως έλαβε το νέο αναθεωρημένο προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο προέκυψε ύστερα από συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη.



🚨 EXCLUSIVE: The Telegraph understands that Donald Trump has dispatched his peace envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner to make the direct offer to Vladimir Putin in Moscow.



Find out more ⬇️https://t.co/8JlpcKOTYT pic.twitter.com/OZXEiJ23PA — The Telegraph (@Telegraph) November 28, 2025

«Όχι» των Ουκρανών

Από την πλευρά τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν πως το Κίεβο δεν πρόκειται να δεχθεί αναγνώριση ρωσικού ελέγχου επί ουκρανικών εδαφών. Όπως σημειώνεται και στο δημοσίευμα, το Σύνταγμα της χώρας απαγορεύει οποιαδήποτε παραχώρηση χωρίς πανεθνικό δημοψήφισμα.

Ο επιτελάρχης του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο The Atlantic: «Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα υπέγραφε παραχώρηση εδαφών. Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Άλλωστε, όπως είχε σημειώσει πρόσφατα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να συζητηθούν λεπτομέρειες επί του σχεδίου των 19 σημείων που είχε παρουσιαστεί στις αρχές της εβδομάδας. Σε αυτό δεν περιλαμβανόταν το εδαφικό αφού ήταν «κόκκινο πανί» για το Κίεβο. Έτσι, ο Γερμάκ και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ αναμένεται να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Mar-a-Lago.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, πάντως, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα μεταβεί στις ΗΠΑ.

Ευρωπαϊκή ανησυχία

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναβρασμό στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι δεν θα στηρίξουν συμφωνία που επιτρέπει αλλαγή συνόρων με τη βία. «Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», τόνισαν μετά τη συνάντηση της “Συμμαχίας των Προθύμων”.

Μέχρι σήμερα τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι ευρωπαϊκές χώρες αρνούνται να αναγνωρίσουν την προσάρτηση της Κριμαίας από το 2014. Μια πιθανή αναγνώριση κατεχόμενων εδαφών από την Ουάσιγκτον θα αποτελούσε σημαντική ρήξη με την πάγια πολιτική της.

Στο νέο έγγραφο εθνικής ασφάλειας που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δεσμεύεται να εντάξει πλήρως τις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές στο ρωσικό σύστημα εντός δέκα ετών. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ρωσική επιδίωξη εδραίωσης ελέγχου καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν εξετάζει ουσιαστικές παραχωρήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις εντείνουν τον ευρωπαϊκό προβληματισμό, καθώς διέρρευσαν τηλεφωνικές συνομιλίες που φαίνεται να δείχνουν τον Γουίτκοφ να συμβουλεύει Ρώσους αξιωματούχους για την προσέγγιση του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για ανάγκη παραχώρησης του Ντονέτσκ από την Ουκρανία.