Μήνυμα Ζελένσκι: Νέος γύρος επαφών με τις ΗΠΑ για ειρήνη και εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Έναν νέο γύρο επαφών μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε γνωστό ότι μετά τις συνομιλίες που έλαβαν χώρα στη Γενεύη, στο τέλος της εβδομάδας οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν εκ νέου και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο, προκειμένου να προχωρήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



«Η ομάδα μας, μαζί με Αμερικανούς εκπροσώπους, θα συναντηθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να συνεχίσουμε να φέρνουμε πιο κοντά τα σημεία που έχουμε ως αποτέλεσμα (των συνομιλιών) στη Γενεύη, σε μια μορφή που θα μας οδηγήσει στο μονοπάτι προς τις εγγυήσεις ειρήνης και ασφάλειας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπειών. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα επικεντρωθεί σε ουσιαστικό έργο», συμπλήρωσε.



Και κατέληξε: «Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους φίλους μας. Ενημερώνω επίσης τους εταίρους μας σε άλλα μέρη του κόσμου και τους είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή τους στην κυριαρχία και το κράτος μας.

Εν τω μεταξύ, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή αμυντική υποστήριξη».

At the end of the week, our team – together with American representatives – will continue to translate the points we secured in Geneva into a form that puts us on the path to peace and security guarantees.



Το μήνυμα Ζελένσκι έρχεται μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «βάση για μελλοντικές συμφωνίες» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κιργιστάν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Η προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία έχει επικριθεί ως φιλορωσική, με την Ευρώπη να απαιτεί να γίνουν τροποποιήσεις σε μια αντιπροσφορά που συμφωνήθηκε στη Γενεύη.



Πούτιν: «Μπορεί να αποτελέσει βάση για συμφωνία»



Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Οργάνωσης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ρωτήθηκε για πρώτη φορά από δημοσιογράφους για το ειρηνευτικό σχέδιο που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. «Υπήρξε μια σειρά ερωτήσεων προς συζήτηση», σημείωσε προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν «τελικές εκδοχές».



Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες ενώ αποκάλυψε ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.



Ωστόσο σημείωσε ότι η Μόσχα συμφωνεί πως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες, αλλά προσέθεσε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια χρειάζεται συζήτηση. «Μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισαν μεταξύ τους ότι τα 28 σημεία θα πρέπει να χωριστούν σε τέσσερις ενότητες. Όλα αυτά μας μεταβιβάστηκαν. Συνολικά, συμφωνούμε ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξάλλου προειδοποίησε την Ουκρανία ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις τονίζοντας ότι η μάχη θα σταματήσει μόλις αποχωρήσουν τα ουκρανικά. «Εάν τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν φύγουν, θα το πετύχουμε με στρατιωτικά μέσα», είπε.