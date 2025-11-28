Νέα εξέλιξη: Ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες επί του σχεδίου Τραμπ

Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο (29-30/11) για συνομιλίες που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

«Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να συναντήσει την αμερικανική πλευρά στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος. Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες), πρόσθεσε η πηγή.

Ο Άντριι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή πριν από την αποπομπή του νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται πως οδηγήθηκε σε παραίτηση ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ύστερα από την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.

Ο 54χρονος στενός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή μετά από έφοδο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της διαφθοράς τόσο στο σπίτι του όσο και σε κυβερνητικά κτίρια τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής ενώ το όνομά του εμπλέκεται, δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για κανένα αδίκημα. Πάντως ο ίδιος ο Γέρμακ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «από την πλευρά μου υπάρχει πλήρης συνεργασία».

Πρόσφατα, ο Ζελένσκι είχε διορίσει τον Γερμάκ για να ηγηθεί κρίσιμων διαπραγματεύσεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προωθεί μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε μια αυστηρή ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι κάλεσε σε ενότητα, προειδοποιώντας: «Ρισκάρουμε να χάσουμε τα πάντα: τον εαυτό μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας».

Σημαντικό πλήγμα για τον Ζελένσκι

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι, καθώς η θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις παρουσιάστηκε πάντα όπως απαιτείται: ήταν πάντα μια πατριωτική θέση», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του στο Κίεβο την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις το Σάββατο για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Γερμάκ ως κορυφαίο σύμβουλό του: «Όταν όλη η προσοχή επικεντρώνεται στη διπλωματία και την άμυνα σε έναν πόλεμο, απαιτείται εσωτερική δύναμη».

«Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να κάνει λάθη – δεν θα υπάρξουν λάθη από την πλευρά μας. Το έργο μας συνεχίζεται, ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υποχωρήσουμε ή να μαλώσουμε μεταξύ μας».

Η αποχώρηση του Γερμάκ από τον ηγετικό κύκλο της Ουκρανίας θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Ζελένσκι, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να φτάσει στο Κίεβο μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατευθύνονται στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ακόμα και λίγες ώρες πριν από την έφοδο στο διαμέρισμά του, ο Γερμάκ τόνιζε τη σημαντική επιρροή του στην ηγεσία της Ουκρανίας, μεταφέροντας τη θέση της κυβέρνησης ενώ δεχόταν πιέσεις από τις ΗΠΑ να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να βασίζεται σε εμάς ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν θα παραχωρηθούν εδάφη», δήλωσε ο Γερμάκ στο περιοδικό The Atlantic.

Η Ρωσία έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στρατηγικά σημαντικών πόλεων.

«Αν δεν αποσυρθούν, θα το πετύχουμε με τη δύναμη των όπλων», δήλωσε ο Πούτιν την Πέμπτη.

Ο Γερμάκ παραδέχθηκε ότι δεχόταν «τεράστια» πίεση να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι «η υπόθεση είναι αρκετά θορυβώδης και χρειάζεται να υπάρξει αντικειμενική και ανεξάρτητη έρευνα χωρίς πολιτικές επιρροές».

Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι η είδηση αυτή ​​ήταν «απόδειξη» του χάους που επικρατεί στο Κίεβο. Ανέφερε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.