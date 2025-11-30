Ειρηνευτικό σχέδιο υπό δοκιμασία: Παραγωγικές αλλά περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση στο Μαϊάμι μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών ήταν «αρκετά παραγωγική», με περαιτέρω πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και πρόσθεσε ότι «έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε», ενώ επισήμανε ότι «υπάρχει ακόμη μια πλευρά που πρέπει να ληφθεί υπόψη, και αυτή είναι η Ρωσία».



Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς» διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (30/11/25) με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αντικείμενο ήταν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη.

«Συνεχίζεται η αναζήτηση λύσεων»

Ωστόσο, νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η συζήτηση που διεξάγεται δεν είναι καθόλου εύκολη.



«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντώνται με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ / Reuters

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Αγκάθι το εδαφικό»

«Η διατύπωση (των σημείων, σ.σ.) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα», συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».



Οι ΗΠΑ παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.



Το σχέδιο αυτό, το οποίο δέχεται επικρίσεις ότι είναι πολύ ευνοϊκό υπέρ της Μόσχας, τροποποιήθηκε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την έγκριση των εμπολέμων και των Ευρωπαίων, παρότι το Κίεβο φοβάται ότι θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.



Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο για την Ουκρανία, καθώς ο ρωσικός στρατός προωθείται στα ανατολικά της και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδυναμώνεται εξαιτίας ενός σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα του.