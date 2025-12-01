Τι συζήτησαν ΗΠΑ-Ουκρανία στη Φλόριντα: Αυτά είναι τα πιο σημαντικά «αγκάθια» για συμφωνία

Μέσα στο αποκλειστικό ιδιωτικό κλαμπ Shell Bay της Witkoff Group στη Νότια Φλόριντα, οι αντιπροσωπείες από την Ουάσιγκτον και το Κίεβο κάθισαν η μία απέναντι από την άλλη για «σκληρές αλλά ιδιαίτερα εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, συνοδευόμενες από άφθονο ουκρανικό μπορς, τη χαρακτηριστική σούπα με παντζάρι και λάχανο, την οποία ένας συμμετέχων περιέγραψε ως «πολύ πλούσια σε κρέας».

Η επιλογή του πιάτου, όπως και των χολούμπτσι, παραδοσιακών ρολών με λάχανο και κιμά, θεωρήθηκε ως μια εύστοχη, συμβολική χειρονομία προς τον ουκρανικό πολιτισμό: μια λεπτή διπλωματική κίνηση, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να κινηθεί προς έναν συμβιβασμό για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

«Μένουν πολλά να γίνουν»

Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών στη Φλόριντα, στις οποίες συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο CNN πως η εντατική διαπραγμάτευση αποτέλεσε ένα «βήμα μπροστά» και «πάτησε πάνω στην πρόοδο της Γενεύης», όπου πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο πρώτος γύρος συζητήσεων για τις αμερικανικές προτάσεις τερματισμού του πολέμου.

«Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι οριστικοποιήσαμε τα πάντα, καθώς πολλά μένουν ακόμη να γίνουν», ανέφερε η πηγή στο CNN.

«Όμως η συνάντηση ήταν εξαιρετικά εστιασμένη και τα πιο προβληματικά σημεία των προτάσεων για ειρήνη συζητήθηκαν σε βάθος», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε ορισμένους τομείς διαφαίνεται μια πρώτη, δειλή πρόοδος.

Μπλόκο στο ΝΑΤΟ;

Ένα από τα πιο «προβληματικά σημεία» της αρχικής αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης των 28 σημείων ήταν η απαίτηση να παραιτηθεί η Ουκρανία από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, βασική απαίτηση της Μόσχας για να σταματήσει τον πόλεμο, την οποία το Κίεβο εξακολουθεί να απορρίπτει.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή του CNN, οι διαπραγματευτές συζήτησαν πλέον ένα πιθανό σενάριο στο οποίο η Ουκρανία θα εμποδιζόταν ουσιαστικά από το να γίνει μέλος της Δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, μέσω ρυθμίσεων που θα συμφωνούνταν απευθείας μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και της Μόσχας.

«Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να αποκηρύξει επίσημα, με νομική έννοια, αυτή τη φιλοδοξία», είπε η πηγή στο CNN.

«Αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνήσουν κάτι με τη Ρωσία διμερώς ή αν η Ρωσία θέλει κάποιες εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ πολυμερώς, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε.

Μια τελική απόφαση για έναν τέτοιο εξαιρετικά ευαίσθητο συμβιβασμό, που πιθανότατα θα δυσαρεστήσει αρκετά κράτη του ΝΑΤΟ, δεν έχει ληφθεί ακόμη και, όπως υπογραμμίζει η πηγή, θα ληφθεί τελικά από τον Ουκρανό πρόεδρο.

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ

Ωστόσο, το πλαίσιο δείχνει ότι όσο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ουκρανίας και ο Γουίτκοφ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, εξετάζονται δημιουργικές λύσεις για να παρακαμφθούν οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου.

Ένα ακόμη «αγκάθι» αφορά την απαίτηση του Κρεμλίνου - που επίσης πέρασε στη 28σημη πρόταση των ΗΠΑ - να παραδώσει η Ουκρανία εδάφη στη Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει ακόμη κατακτήσει πλήρως.

Το αμερικανικό σχέδιο προτείνει η περιοχή, που περιλαμβάνει μια «ζώνη-φρούριο» από ισχυρά οχυρωμένες πόλεις κρίσιμες για την ουκρανική ασφάλεια, να μετατραπεί σε ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία η Μόσχα θα διοικούσε χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα ανάπτυξης στρατευμάτων.

Η πηγή με άμεση γνώση των συζητήσεων είπε στο CNN ότι υπάρχουν επίσης εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα της διαπραγμάτευσης.

«Η ιδέα να παραχωρηθεί ο έλεγχος στους Ρώσους, με τρόπο που θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας και θα έκανε πιο πιθανή μια μελλοντική επιθετικότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα δραστικά τις ικανότητές της, αυτό είναι εκτός συζήτησης», είπε.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανοί τρόποι διατήρησης των συνταγματικών προβλέψεων και της ασφάλειας της Ουκρανίας», πρόσθεσε. Ωστόσο, η πηγή αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιες συγκεκριμένες επιλογές εξετάζονται, λέγοντας ότι το ζήτημα είναι «υπερβολικά ευαίσθητο».

«Πιστεύω πραγματικά ότι αν γίνει δημόσιο, μπορεί να υπονομεύσει τη δυνητική λύση», είπε.

«Στοίχημα» η έγκριση του Κρεμλίνου

Και ίσως να υπάρχει και ακόμη ένας παράγοντας που θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες: ένα Κρεμλίνο που μέχρι στιγμής αρνείται να περιορίσει τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για την υποταγή της Ουκρανίας πριν δεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Μέσα στις ενδείξεις για ουκρανικούς συμβιβασμούς που διαμορφώνονται από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, η επόμενη και μεγαλύτερη πρόκληση της αμερικανικής διπλωματίας ίσως να είναι το να πεισθεί η Ρωσία να τις αποδεχθεί.