Κρίσιμη συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι στο Παρίσι: Μίλησαν τηλεφωνικά με Γουίτκοφ, Στάρμερ,Φον ντερ Λάιεν

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στο Παρίσι την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου ο Εμανουέλ Μακρόν καθώς το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στα σχέδια που παρουσίασαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής των δυο ευρωπαίων ηγετών πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Ουκρανικό Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, οι οποίοι διεξάγουν συνομιλίες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Οι Ζελένσκι και Μακρόν συνομίλησαν επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες (Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Δανίας και Ολλανδίας), καθώς και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) Μαρκ Ρούτε.

«Σημαντική ενημέρωση. Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες προσωπικά – οι ομάδες θα συντονίσουν τα χρονοδιαγράμματα για πιθανές μελλοντικές επαφές» ανέφερε σε μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Λίγο μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Γάλλο ομόλογό του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι «ανθεκτική». Σε ανάρτησή του στο Telegram σημείωσε «Κατά τη διάρκεια των αρκετών ωρών συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ αξιολογήσαμε πολλές λεπτομέρειες. Η κύρια εστίαση ήταν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και στις εγγυήσεις ασφαλείας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη».