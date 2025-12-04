Φήμες για απόπειρα δολοφονίας του Ζελένσκι με UFO drones στην Ιρλανδία

Στοιχεία και ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που το αεροσκάφος του απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκαλύπτουν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες The Journal και Irish Star, τέσσερα αγνώστου ταυτότητας drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και πέταξαν προς τη διαδρομή προσγείωσης του αεροσκάφους του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη θάλασσα κοντά στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/12).

Τις πληροφορίες για επίθεση με στόχο το αεροσκάφος του Ζελένσκι δημοσίευσαν και βρετανικά μέσα όπως η Telegraph και ο Independent.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ελαφρώς νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λίγες στιγμές πριν συμβεί το περιστατικό, γύρω στις 11 μ.μ. Τα drones έφτασαν στο σημείο όπου αναμενόταν να βρίσκεται το αεροσκάφος του Ζελένσκι ακριβώς τη στιγμή που είχε προγραμματιστεί να περάσει.

Στη συνέχεια, τα drones έκαναν κύκλους πάνω από ένα πλοίο του Ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού, το LÉ William Butler Yeats, το οποίο είχε αναπτυχθεί κρυφά στην Ιρλανδική Θάλασσα για την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου.

Το αεροσκάφος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πίστα του αεροδρομίου του Δουβλίνου-REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool

«Υβριδική επίθεση» με στρατιωτικές προδιαγραφές

Πηγές των Ιρλανδικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι τα drones απογειώθηκαν από τα βορειοανατολικά του Δουβλίνου, πιθανώς κοντά στο Howth, και πέταξαν για έως και δύο ώρες. Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν απογειώθηκαν από ξηρά ή από κάποιο πλοίο που δεν εντοπίστηκε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας υποπτεύονται ότι ο σκοπός της ενέργειας ήταν η διακοπή της άφιξης της πτήσης στο Δουβλίνο, καθώς τα drones είχαν τα φώτα τους αναμμένα.

Τα drones διαπιστώθηκε πως ήταν μεγάλα, εξαιρετικά ακριβά, με στρατιωτικές προδιαγραφές, και το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση. Η υβριδική επίθεση είναι η χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών τακτικών (όπως εισβολές drones, κυβερνοεπιθέσεις ή δολιοφθορά) από κρατικές στρατιωτικές ή υπηρεσίες πληροφοριών για την αποσταθεροποίηση αντιπάλων χωρίς την κήρυξη πολέμου.

Πιστεύεται ότι ήταν quadcopters (με τέσσερις έλικες), καθώς μπορούσαν να αιωρούνται πάνω από το ναυτικό σκάφος. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) φέρεται να κινήθηκαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανώς λειτουργούσαν από τέσσερις διαφορετικούς χειριστές.

Αδυναμία αντιμετώπισης

Τα drones έχασαν την προσέγγιση του αεροσκάφους του Ουκρανού ηγέτη και στη συνέχεια έστρεψαν την προσοχή τους στο ιρλανδικό πολεμικό πλοίο, επιχειρώντας εντός του ορίου των 12 ναυτικών μιλίων των ιρλανδικών υδάτων.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν ελήφθη απόφαση για κατάρριψη των drones. Διαπιστώθηκε ότι οι ιρλανδικές δυνάμεις είχαν περιορισμένες επιλογές αντιμετώπισης, καθώς το πολεμικό πλοίο της Ιρλανδίας LÉ Yeats δεν διαθέτει ούτε ραντάρ αέρος, ούτε δυνατότητες αεράμυνας πέραν των πολυβόλων.

Για να συζητηθεί το περιστατικό κλήθηκε χθες στο Δουβλίνο συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της Αστυνομίας, των Ιρλανδικών Αμυντικών Δυνάμεων και ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων με ευθύνη για την εθνική ασφάλεια.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στο Δουβλίνο ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα, ωστόσο το αεροσκάφος του χρησιμοποίησε μια ειδική διαδικασία απογείωσης για να περιορίσει την έκθεση σε τυχόν περιστατικά drones. Το συμβάν έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου αποκαλύφθηκαν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις ελλείψεις ασφαλείας της Ιρλανδίας ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ το επόμενο έτος.

Ο εφιάλτης των UFO drones

Οι πληροφορίες για απόπειρα κατάρριψης του προεδρικού αεροσκάφους της Ουκρανίας πάνω από το Δουβλίνο είναι το πιο σοβαρό σε μια αλυσίδα περιστατικών ασφαλείας ανά την Ευρώπη που εμπλέκονται drones άγνωστης ταυτότητας. Από τα σμήνη drones -που διαπιστώθηκε ότι ήταν ρωσικά- στην ανατολική Πολωνία, στο drone που πετούσε πάνω από ένα προεδρικό μέγαρο στη Βαρσοβία, τα πολλαπλά περιστατικά ασφαλείας σε Γερμανία, Δανία, Ολλανδία και Βέλγιο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αδυνατούν να βρουν τρόπο ουσιαστικής αντιμετώπισης αυτής της υβριδικής απειλής.