Ένα από τα πιο φιλόδοξα και εντυπωσιακά προγράμματα της κινεζικής αεροναυπηγικής πέρασε σε νέο στάδιο: το Jiu Tian -το μεγαλύτερο «αεροπλανοφόρο–drone» στον κόσμο - ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του πτήση. Το Jiu Tian απογειώθηκε για πρώτη φορά στη βορειοδυτική επαρχία Shaanxi, όπως μετέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που παρουσιάστηκε στο Airshow China 2024, ενισχύει σημαντικά τις φιλοδοξίες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα των drones, μια τεχνολογία που ήδη διαμορφώνει τον σύγχρονο πόλεμο. Το Jiu Tian, που σχεδιάστηκε από την Εταιρεία Βιομηχανίας Αεροπορίας της Κίνας (AVIC), αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα που συνδυάζει μεγάλο μέγεθος, μεγάλη αυτονομία και εξαιρετική μεταφορική ικανότητα.

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα γιγαντιαίο drone γενικής χρήσης, με μήκος 16,35 μέτρα και άνοιγμα φτερών 25 μέτρα. Φέρει μέγιστο βάρος απογείωσης 16 τόνων, μπορεί να μεταφέρει έως 6 τόνους ωφέλιμου φορτίου και να παραμείνει στον αέρα για περισσότερες από 12 ώρες, καλύπτοντας αποστάσεις μέχρι 7.000 χιλιομέτρων. Η τεχνολογία του επιτρέπει επιχειρήσεις σε υψηλά υψόμετρα -μέχρι 15.000 μέτρα- διευρύνοντας το φάσμα αποστολών από αναγνώριση και επιτήρηση έως ηλεκτρονικό πόλεμο.

Το αρθρωτό σύστημα ωφέλιμου φορτίου, του επιτρέπει την εκτέλεση ρόλων που κυμαίνονται από ακριβείς παραδόσεις βαρέων φορτίων σε απομακρυσμένες περιοχές, έως επικοινωνία έκτακτης ανάγκης και ανακούφιση από καταστροφές, μέχρι και γεωγραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση πόρων.

«Μητρικό drone»

Ωστόσο, η πραγματική του καινοτομία, έγκειται στο γεγονός ότι λειτουργεί ως «μητρικό drone». Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το Xinhua, το Jiu Tian μπορεί να μεταφέρει στο εσωτερικό του πάνω από 100 μικρά επιθετικά drones ή πυρομαχικά περιφερόμενης πτήσης, τα οποία μπορεί να εκτοξεύονται μαζικά για επιθέσεις εναντίον εχθρικών συστημάτων αεράμυνας. Επιπλέον, διαθέτει οκτώ σημεία ανάρτησης για κατευθυνόμενες βόμβες, πυραύλους αέρος–αέρος, αντιπλοϊκούς πυραύλους και UAV-«καμικάζι».

Pierwszy lot - nowy chiński odrzutowiec bezzałogowy Jiu Tian.



Zasięg ok. 7000 km, max pułap ok. 15 km, udźwig ok. 6 ton wymienialnych modułów ładunku.



Przystosowany do misji uderzeniowych, rozpoznawczych, a także przenoszenia mniejszych dronów. pic.twitter.com/dZ32OJxcq4 — 1 Star (@PawelSokala) December 11, 2025



Ο Κινέζος αναλυτής Σονγκ Ζονγκπίνγκ χαρακτηρίζει το σύστημα «διπλής χρήσης». Τονίζει ότι η ικανότητά του είναι τέτοια που μπορεί να «βραχυκυκλώσει» εχθρικές άμυνες με την αριθμητική του υπεροχή και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, το drone προβλέπεται να έχει και πολιτικές εφαρμογές (όπως προαναφέραμε) μεταφορά εφοδίων σε δύσβατες περιοχές, αποκατάσταση επικοινωνιών μετά από φυσικές καταστροφές, ακόμη και γεωλογικές ή ορυκτολογικές έρευνες.



Παρά τις δυνατότητές του, ειδικοί αναγνωρίζουν ότι το μεγάλο μέγεθος του Jiu Tian το καθιστά εύκολα ανιχνεύσιμο από ραντάρ, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει την αποτελεσματικότητά του σε συνθήκες έντονης αεράμυνας. Ωστόσο, η πρώτη του πτήση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Πεκίνου να ηγηθεί της επόμενης γενιάς αεροπορικών συστημάτων χωρίς πιλότο.