Συναγερμός και στη Γαλλία για drones πάνω από βάση - Πεζοναύτες άνοιξαν πυρ

Πέντε drones πέταξαν επάνω από τη στρατιωτική βάση του Ιλ Λονγκ στη Μπρεστ που φιλοξενεί τα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων της πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από πηγές της γαλλικής χωροφυλακής.

Η βάση προστατεύεται από δύναμη 120 ναυτοφυλάκων της γαλλικής χωροφυλακής και πεζοναύτες του πολεμικού ναυτικού. Στεγάζει τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της γαλλικής δύναμης αποτροπής, ένα από τα οποία βρίσκεται πάντα σε υπηρεσία στις θάλασσες.

Τα συστήματα προστασίας της βάσης ανίχνευσαν πέντε drones σε πτήση το βράδυ της Πέμπτης (4/12) επάνω από το Ιλ Λονγκ.

Οι πεζοναύτες απάντησαν με πυρά

Το σύστημα κατά drones ετέθη αμέσως σε λειτουργία. Μάλιστα, το τάγμα των πεζοναυτών που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της βάσης άνοιξε πυρ κατά των drones.

Οι πτήσεις drones σε αυτή την απαγορευμένη ζώνη δεν είναι σπάνιες. Τη νύκτα της 17ης προς τη 18η Νοεμβρίου, ανιχνεύθηκε αντίστοιχη πτήση επάνω από τη χερσόνησο του Κροζόν, αλλά όχι επάνω από στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιαστεί επάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές τους τελευταίους μήνες στη βόρεια Ευρώπη. Όλες οι υποψίες των αρχών των χωρών για τον αυτουργό των ενεργειών αυτών πέφτουν στη Μόσχα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)