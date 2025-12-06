Συναγερμός στη Βαλτική: Ρωσικά υποβρύχια αυξάνουν την παρουσία τους - Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ

Η παρουσία ρωσικών υποβρυχίων στη Βαλτική Θάλασσα έχει γίνει πλέον σχεδόν καθημερινότητα για το σουηδικό ναυτικό, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματικό, τη στιγμή που η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κλιμακούμενο φάσμα απειλών.

Ο πλοίαρχος Μάρκο Πέτκοβιτς δήλωσε στον Guardian ότι η Μόσχα «ενισχύει συνεχώς» τη δραστηριότητά της στη Βαλτική, σημειώνοντας ότι οι θεάσεις ρωσικών σκαφών έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

«Είναι πολύ συνηθισμένο πλέον να εντοπίζουμε ρωσικά υποβρύχια. Οι αναφορές αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο», υπογράμμισε.

Πολύπλευρες απειλές στη Βαλτική

Η Βαλτική βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας λόγω:

ύποπτων υβριδικών επιθέσεων μέσω drones,

καταγγελιών για δολιοφθορά σε υποθαλάσσιες υποδομές,

και μιας συνεχούς ροής πετρελαιοφόρων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο.

Οι ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου περιβάλλοντος – χαμηλή ορατότητα, μεταβλητή αλατότητα και θερμοκρασία – καθιστούν τις υποβρύχιες εγκαταστάσεις ιδιαίτερα ευάλωτες. Αυτό επηρεάζει άμεσα χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Εσθονία και η Λιθουανία, οι οποίες βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις θαλάσσιες γραμμές μεταφοράς για κρίσιμες λειτουργίες και επικοινωνίες.

Φωτ.: Reuters

Οι επιθετικές κινήσεις της Μόσχας προκαλούν ανησυχία

Οι εντάσεις ενισχύθηκαν τον περασμένο μήνα, όταν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εισήλθε στα βρετανικά ύδατα και «στόχευσε» με λέιζερ πιλότους της RAF — μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε ενδεικτική μιας «νέας εποχής απειλών» από εχθρικά κράτη.

Αν και ο ίδιος ο «σκιώδης στόλος» δεν θεωρείται άμεσα στρατιωτική απειλή, «θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ασφάλεια των χωρών μας», προειδοποίησε ο Πέτκοβιτς.

Αντιδρά το ΝΑΤΟ: Ενισχυμένη επιτήρηση

Παρά τις προκλήσεις, ο πλοίαρχος σημείωσε ότι η αυξημένη επιτήρηση του ΝΑΤΟ αποφέρει αποτελέσματα:

«Η συμμαχία λειτουργεί. Υπάρχει συνοχή και κλείσιμο των γραμμών απέναντι σε μια συγκεκριμένη απειλή. Η άσκηση Baltic Sentry το απέδειξε», είπε, επισημαίνοντας ότι ανεξάρτητα από το αν ορισμένα περιστατικά οφείλονται σε κρατικές ενέργειες ή σε ατυχήματα, το μήνυμα είναι σαφές: τα κράτη της Βαλτικής πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.