Ουκρανικό: Το Κρεμλίνο «περιμένει απάντηση» από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο έκανε γνωστό σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ότι η Μόσχα αναμένει πλέον την επίσημη αντίδραση της Ουάσιγκτον, έπειτα από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και Αμερικανών απεσταλμένων.

«Τώρα περιμένουμε για την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συνομιλίες που είχαμε την Τρίτη», σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.