Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα - «Δέσμευση για διαρκή ειρήνη»

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 στη Φλόριντα για τον τρίτο γύρο συνομιλιών τους επί του σχεδίου της Ουάσινγκτον που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο μέτωπο και τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς τους στην Ουκρανία.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος για μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά υπέρ μιας διαρκούς ειρήνης, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (05/12), το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας συνομιλιών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι οι μετέχοντες «συμφώνησαν για το πλαίσιο ρυθμίσεων ασφαλείας (…) και απαραίτητων δυνατοτήτων αποτροπής ώστε να διατηρηθεί μια διαρκής ειρήνη» στην περίπτωση διευθέτησης.

Στις συνομιλίες που διεξάγονται κοντά στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, μετέχουν από αμερικανικής πλευράς ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, όπως και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Από την ουκρανική πλευρά μετέχουν ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ και ο στρατηγός Αντρέι Χνάτοφ.

Από τότε που παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, κύκλοι συνομιλιών έχουν γίνει με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα σε μια προσπάθεια τροποποίησης του κειμένου υπέρ του Κιέβου, όπως επισημαίνει το AFP.

Το κείμενο παρουσιάστηκε επίσης την Τρίτη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε επίσκεψη στη Μόσχα του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το τροποποιημένο αυτό σχέδιο, ύστερα από μια αρχική εκδοχή του που θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκή για τη Ρωσία.

Νέα επίθεση στο Κίεβο

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι μετέχοντες «συζήτησαν τα αποτελέσματα» της συνάντησης στη Μόσχα και ότι ο Ουμέροφ επαναβεβαίωσε ότι η προτεραιότητα για την Ουκρανία είναι να καταλήξει σε συμφωνία «που προστατεύει την ανεξαρτησία της και την κυριαρχία της».

Μετά τη συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα, το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε ότι έγινε πρόοδος, αλλά σημείωσε ότι απομένει ακόμη «πολλή δουλειά» για να καταλήξουν σε διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσακόφ, έκρινε από την πλευρά του χθες ότι η συνάντηση της Τρίτης στη Μόσχα διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και χαιρέτισε τη συμμετοχή του Κούσνερ στις συνομιλίες.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους και ο Γουίτκοφ είχαν μια «αληθινά φιλική συζήτηση και κατανοεί ο ένας τον άλλον», σημείωσε ο Ουσακόφ μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση. «Ένα νέο πρόσωπο συμμετείχε μαζί μας και θα έλεγα ότι αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο μεταξύ ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, ο Μίκολα Καλάσνικ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Telegram ότι σήμερα τα ξημερώματα, η Ρωσία «επιτέθηκε μαζικά στην περιφέρεια του Κιέβου με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους» και ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία, με εξαίρεση την περιφέρεια Υπερκαρπαθίας, στο δυτικό άκρο της χώρας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 116 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίστηκαν πάνω από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Χθες εξάλλου ο ρωσικός στρατός συνέχισε την προέλασή του στο μέτωπο και ανακοίνωσε την κατάληψη της περιοχής Μπεζιμενέ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπου επικεντρώνονται οι μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ