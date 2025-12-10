Αγρότες: Ο χάρτης με τα μπλόκα - Σε ποια σημεία οι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με τα μπλόκα να αυξάνονται συνεχώς.

Μάλιστα, μπορείτε να δείτε στον διαδραστικό χάρτη του Jo Di αναλυτικά τα σημεία που βρίσκονται ενεργά μπλόκα, πού υπάρχει μερικός αποκλεισμός και τις περιοχές που οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.

Παρά την εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε σήμερα το λιμάνι του Βόλου, το οποίο τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού για λίγες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από όλες τις δικαστικές αρχές και την Αστυνομία να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι ενέργειες όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων και η απειλή αποκλεισμού λιμανιών συνιστούν ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οδηγία είναι ξεκάθαρη: άμεση προανάκριση χωρίς εισαγγελική εντολή, όπου διαπιστώνονται τέτοιες πράξεις.

Μετά από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από την προβλήτα.

Από νωρίς το πρωί, το σύνολο του λιμανιού είχε τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Το επιβατικό τμήμα είχε κλείσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ενώ στο εμπορευματικό τμήμα, στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, τον αποκλεισμό είχαν αναλάβει αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών.