Αγροτικά μπλόκα: Επεισόδια και ένταση στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - Αγρότες συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ

«Αγριεύει η διάθεση των αγροτών στα μπλόκα. Μετά τον Βόλο και στην Αχαΐα οι αγρότες κινήθηκαν με απειλητική διάθεση για αποκλεισμό στην γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αντί-μπλόκο.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ένταση, καθώς αγρότες κινήθηκαν πεζή προς τη γέφυρα, όπου συνεπλάκησαν με δυνάμεις των ΜΑΤ που έκαναν χρήση βομβίδων κρότου-λάμψης.

Από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμούς προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών στη Γέφυρα.

Από την Πάτρα ξεκίνησαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και αποκλείστηκαν στη στροφή της Εθνικής Οδού.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας άναψαν τις μηχανές τους με σκοπό την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Μπροστά τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία τόσο της Πάτρας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης.

Τελικά, λίγο μετά τις 13.00 πέρασαν πεζή από την Εθνική Οδό προς τη Γέφυρα, αφού οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την είσοδο των τρακτέρ.

«Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα έχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονωμένων ανθρώπων» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.