Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Κινούνται για να αποκλείσουν το λιμάνι στον Βόλο

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα, με τον αριθμό των σημείων αποκλεισμού να αυξάνεται καθημερινά και τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι σαφές: δεν πρόκειται να αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Οι τοπικές συνελεύσεις ανά περιφέρεια καθορίζουν την πορεία των δράσεων, ενώ σε πολλά σημεία –ιδίως στα βόρεια σύνορα– τα τελωνεία και οι παράδρομοι έχουν κλείσει, επηρεάζοντας σημαντικά τη ροή της κυκλοφορίας.

Σήμερα, Τετάρτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία, σε συνεργασία με τους ψαράδες της Μαγνησίας, προγραμματίζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Στο μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα γενική συνέλευση, όπου αποφασίστηκε η ενεργή συμμετοχή στην κινητοποίηση του Βόλου. Οι συγκεντρώσεις ξεκινούν από τις 08:00 το πρωί, στον κόμβο Πλατύκαμπου, με τη συμμετοχή αγροτών από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί, οι δυνάμεις θα κινηθούν προς τον Βόλο, σε μια συντονισμένη πορεία πίεσης.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, στόχος τους δεν είναι να δημιουργήσουν χάος στην κυκλοφορία, αλλά να αναδείξουν το εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να διεκδικήσουν λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Μετά το πέρας της κινητοποίησης αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου δηλώνουν αποφασισμένοι να διακόψουν τη λειτουργία του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Κλιμακώνουν οι αγρότες και στη Μακεδονία

Παράλληλα, σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία τα μπλόκα παραμένουν ενεργά. Οι αγρότες της περιοχής εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης. Στις Μικροθήβες, δεκάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί, ενώ η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων είναι συνεχής.

Στην Κρήτη, το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο τελεί υπό κατάληψη. Μετά την αποχώρησή τους από τον διεθνή αερολιμένα «Ν. Καζαντζάκης», αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι μετέφεραν εκεί το επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παρέμβαση εισαγγελέα

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε παραγγελία σε όλους τους εισαγγελείς της χώρας, ζητώντας να προχωρήσουν –με τη συνδρομή της Αστυνομίας– στη βεβαίωση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται πράξεις βίας, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και επιθέσεις σε υποδομές κοινής ωφέλειας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες διεκδικούν:

άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, παλαιών και νέων,

κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής,

μείωση του κόστους καυσίμων με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία,

πλαφόν 7 λεπτών/κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα,

ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Κρίσιμο Σάββατο στη Νίκαια

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας. Εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η στάση τους το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους με σαφή και δεσμευτικό τρόπο.