Αστυνομία για επεισόδια με αγρότες στην Κρήτη: Ψέματα ότι έπεσαν πλαστικές σφαίρες

Κατηγορηματικά διαψεύδει η ΕΛΑΣ τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός «είναι απολύτως ψευδής», υπογραμμίζοντας πως οι υπηρεσίες της, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες. Αναφέρει επίσης ότι οι μονάδες που επιχειρούσαν στις κινητοποιήσεις δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, κάνοντας χρήση «ήπιων και απολύτως θεσμοθετημένων μέσων διαχείρισης πλήθους», με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο των πολιτών όσο και των διαδηλωτών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.»