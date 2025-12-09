Ένταση στη Βουλή για τα μπλόκα: «Δεν υπάρχει αστυνομική βία, κουμπουροφόροι κυνηγούν αστυνομικούς»

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Ολομέλεια της Βουλής στον απόηχο των επεισοδίων στην Κρήτη, με την αντιπολίτευση να επικρίνει το Μέγαρο Μαξίμου για τους χειρισμούς του και τους κυβερνητικούς βουλευτές να προειδοποιούν για τις συνέπειες στην οικονομία.



«Δεν υπάρχει αστυνομική βία, εγώ είδα κουμπουροφόρους να κυνηγούν αστυνομικούς!», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, τονίζοντας πως οι τελευταίες 20 ημέρες του χρόνου αντιστοιχούν σε 4 μήνες οικονομίας και πως εάν χαθούν, το πλήγμα στην οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτο.



«Το κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών θα είναι καταστροφικό και θα το πληρώσει όλη η κοινωνία - και οι αγρότες. Άλλο πράγμα τα όποια δίκαια αιτήματα και άλλο το μπλοκάρισμα και η κατάρρευση της εθνικής οικονομίας. Δε θα το επιτρέψει η κυβέρνηση», ανέφερε.



«Έχει δίκιο ο εισηγητής της ΝΔ. Η κυβέρνηση εκβιάζεται. Όχι όμως από αγρότες. Αλλά από τον Φραπέ, τον Χασάπη, τον Μπαμπασίδη, τον Ζερβό και τον Στρατάκο. Αυτά είναι τα ονόματα της δικογραφίας. Συν δύο υπουργούς για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για να τους σώσετε. Από αυτούς εκβιάζεστε», κατήγγειλε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, σχολιάζοντας πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ δεν δικαιούται δια να ομιλεί για εκβιασμούς, καθώς «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».



Ένταση προκάλεσε και η κατάθεση εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης τροπολογίας για την άρση του αξιοποίνου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τον Κώστα Χήτα να καλεί τα κόμματα να την υπερψηφίσουν.



Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος σχολίασε πως η Ελληνική Λύση «μας συνήθισε φαιδρά». «Το να φέρνει ακροδεξιό κόμμα τροπολογία για άρση αξιοποίνου και να μην διώκονται όσοι παραβιάζουν νόμο είναι και εξωφρενικό και παράδοξο. Και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα, και με την Ελλάδα και με τη Ρωσία και ό,τι άλλο τους κατέβει στο κεφάλι. Ελπίζω να μην εκτεθούν. Είδατε τι πήγε να γίνει στην Κρήτη», πρόσθεσε.



«Η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ με ξύλο και χημικά στους πραγματικούς αγρότες που διεκδικούν το δίκιο τους. Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών; Εγκληματική οργάνωση η αγανάκτηση; Πού ακριβώς είδατε εγκληματική οργάνωση;», διερωτήθηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «πολιτικοποιεί» τον Ποινικό Κώδικα για να «φιμώσει» τους αγρότες.