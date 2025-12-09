Απτόητοι οι αγρότες: «Ας έρθουν να μας συλλάβουν» - Προ των πυλών νέοι αποκλεισμοί

Νέα τροπή λαμβάνει το αγροτικό κίνημα, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ωστόσο να ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω παρά τις ισχυρές πιέσεις που τους ασκούνται.

Από την Τετάρτη (10/12), αγρότες από τη Θεσσαλία προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις, ανακοινώνοντας αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου ενώ την ίδια ώρα, έχουν στηθεί μπλόκα σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα.

Μάλιστα, εκτός από τις βασικές κυκλοφοριακές αρτηρίες που έχουν ήδη «φράξει» εδώ και μέρες, οι διαμαρτυρόμενοι άρχισαν να κλείνουν και παράδρομους, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση που ασκούν με σκοπό να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους.

Παρέμβαση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου - Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε παραγγελία προς όλες τις εισαγγελίες της χώρας για άμεση παρέμβαση στις κινητοποιήσεις όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στο έγγραφό του επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα δελτία ειδήσεων, οι διαμαρτυρόμενοι εξετάζουν περαιτέρω κλιμάκωση, ακόμη και καταλήψεις ή αποκλεισμούς λιμανιών, με τον ίδιο να αναφέρει ότι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς, αεροδρόμια, καθώς και οι απρόκλητες φθορές, αποτελούν εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Με την παραγγελία ζητείται η άμεση δράση αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών για τη βεβαίωση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και πιθανών αδικημάτων βίας κατά της ζωής.

«Συμβολικός ο αποκλεισμός του αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη»

Το δρόμο της επιστροφής στο μπλόκο τους στα «Πράσινα Φανάρια» πήραν λίγο πριν τις 16:00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αποσύροντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα και απελευθερώνοντας την έξοδο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών.

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ο αποκλεισμός ήταν καθαρά συμβολικός: «Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι, αν θέλαμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο, μπορούμε και θα το είχαμε κάνει».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν στοχεύουν στην ταλαιπωρία της κοινωνίας, αλλά στην ανάδειξη της δραματικής κατάστασης: «Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε».

Λίγο πριν τις 14:30, περίπου 30 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα είχαν φτάσει στην έξοδο του αεροδρομίου και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια.

Κανονικά οι πτήσεις σε Χανιά και Ηράκλειο μετά τα επεισόδια

Αποχώρησαν από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» οι αγρότες της Κρήτης και μετακινήθηκαν με μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι η «έφοδος» που έκαναν την Δευτέρα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, κατακρίθηκε από τον καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκο Τζανάκη, γιατί -όπως έγραψε- αυτή η ενέργεια των αγροτών στάθηκε εμπόδιο στην πτήση από Αθήνα που θα μετέφερε φάρμακα και ως εκ τούτου ακυρώθηκαν 20 ραντεβού είκοσι ογκολογικών ασθενών για PET–SCAN στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έξω από το κτίριο, ενώ αντιπροσωπεία τους συναντάται με τη γραμματέα Μαρία Κοζυράκη.

Στο τραπέζι τίθενται τα σοβαρά προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, καθιστούν «αδύνατο» να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στον πρωτογενή τομέα.

Μήνυμα προς την κυβέρνηση ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να μην γίνουν διώξεις σε βάρος των αγροτών, έστειλε μέσω του Action 24 ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος της παγκρήτιας συντονιστικής επιτροπής και υπογράμμισε με νόημα πως όταν παίρνουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο, να μην κοιτάμε μόνο μια σελίδα.

Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο Χανίων συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αλλά χωρίς να επηρεάζονται οι πτήσεις. Οι παραγωγοί αναμένουν τον ορισμό συνάντησης με τους βουλευτές από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και δηλώνουν πως δεν επιθυμούν κλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει προκληθεί καμία φθορά στις εγκαταστάσεις.

Το μήνυμα των κτηνοτρόφων: «Να μη ρημάξουν τα χωριά μας»

Ο Κώστας Νικολιδάκης, δικηγόρος και κτηνοτρόφος από τον Αποκόρωνα, μίλησε για τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου, υπογραμμίζοντας πως η κτηνοτροφία «είναι θεσμός χιλιάδων ετών» για την Κρήτη.

Τόνισε την ανάγκη στήριξης των παραγωγών «με νύχια και με δόντια», καθώς η κατάρρευση του κλάδου θα έχει αλυσιδωτές οικονομικές συνέπειες σε μεταφορές, καταστήματα, ζωοτροφές και γεωπονικές υπηρεσίες.

Έρχεται αποκλεισμός του λιμανιού στον Βόλο - Νέες δράσεις στη δυτική Θεσσαλία

Στο μπλόκο των Μικροθηβών, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Την Τετάρτη (10/12) έχει προγραμματιστεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν στοχεύουν στη διακοπή κυκλοφορίας, αλλά στη δημοσιοποίηση των αιτημάτων τους.

Στη συνέχεια σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών, με σκοπό τη διακοπή λειτουργίας του εμπορικού λιμανιού.

Επιπλέον, στη δυτική Θεσσαλία, τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα στον αυτοκινητόδρομο Ε65 ενισχύονται συνεχώς από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι καθημερινές συνελεύσεις αποφασίζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων και συνεργασίες με εργατικά σωματεία και φορείς.

Η Συντονιστική Επιτροπή Καρδίτσας καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, τονίζοντας: «Έχουμε κοινά προβλήματα - κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Παραμένει κλειστή η εθνική Αθηνών - Θεσσαλονίκης από το μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες διατηρούν υψηλό ρυθμό κινητοποιήσεων. Η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ χθες αποκλείστηκαν και οι παράδρομοι, αυξάνοντας την πίεση.

Αύριο, Τετάρτη (10/12), αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενωθούν με αλιείς της Μαγνησίας για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, οι παραγωγοί επαναφέρουν τα βασικά τους αιτήματα: