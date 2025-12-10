«Φουντώνει» το αγροτικό και εντός της ΝΔ - Ο Τσιάρας «αμορτισέρ» για τους βουλευτές πριν την Κ.Ο.

Σχεδόν 10 ημέρες μετά την κάθοδο των τρακτέρ στις εθνικές οδούς, η κατευναστική τακτική της κυβέρνησης δεν δείχνει να αποδίδει με τους αγρότες να σκληραίνουν τη στάση τους αυξάνοντας την πίεση προς το κυβερνών κόμμα.

Την ίδια ώρα, η κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς από τους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμάρα επιβαρύνουν έτι περαιτέρω το κλίμα εντός του κυβερνώντος κόμματος, εν όσω Κωστής Χατζηδάκης και Κώστας Τσιάρας «τρέχουν» να πραγματοποιηθούν εγκαίρως οι πληρωμές, ύψους 1,2 δις ευρώ έως το τέλος του έτους.

Ενημέρωση από τον Τσιάρα πριν από την Κ.Ο.

Σε αυτό το περιβάλλον, το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα ενημερώσει τους μετέχοντες στις Επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου βουλευτές, αλλά και όλους όσοι το επιθυμούν σχετικά με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες τόσο ως προς την έγκαιρη καταβολή των οφειλομένων, όσο και ως προς την εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η ενημέρωση είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, λαμβάνει χώρα, ωστόσο, δύο ημέρες πριν από τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της ΝΔ, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στους ανησυχούντες βουλευτές.

Μόλις χθες, εξάλλου, 6 βουλευτές της ΝΔ, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, και Ιωάννης Γιώργος κατήγγειλαν σε κοινή τους δήλωση «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών» κατά την πληρωμή του Μέτρο 23.

Πάντως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανακοίνωση του εξήγησε ότι βάσει της διασταύρωσης, που έγινε «δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και στην καταχωρηθείσα έκταση στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ. Για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου. Οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα».

Από την κυβέρνηση εξακολουθούν να διαμηνύουν πως είναι ανοιχτοί στο διάλογο με τους αγρότες επιμένοντας πως αυτό μπορεί να γίνει πράξη με ανοιχτούς δρόμους, ενιαία εκπροσώπηση, αλλά και συγκεκριμένα αιτήματα.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη με γνώση του περιεχόμενου των κλειστών συσκέψεων αφήνουν να εννοηθεί πως το Μέγαρο Μαξίμου θα μπορούσε να ικανοποιήσει κάποια από τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών, όπως η παράταση και το 2026 του φθηνού αγροτικού ρεύματος. Τα ίδια πρόσωπα, εξάλλου, εξακολουθούν να θεωρούν πως μία συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους αγρότες θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση, κάτι, πάντως, που δεν φαίνεται εφικτό στα αμέσως επόμενα 24ώρα.