Οργανωτικές αλλαγές στη ΝΔ ενόψει Συνεδρίου - Τα νέα πρόσωπα που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με αλλαγές στο οργανωτικό σχήμα του κόμματος εισέρχεται η Νέα Δημοκρατία στην τελική ευθεία για το επικείμενο Συνέδριό της, που αναμένεται να διεξαχθεί την Άνοιξη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου της Πειραιώς, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκού Μητσοτάκη ορίζονται νέοι Αναπληρωτές Γραμματείς στην κρίσιμη Γραμματεία Οργανωτικού.

Οι κινήσεις αυτές, που αφορούν την κάλυψη νευραλγικών ρόλων σε όλη την επικράτεια, ερμηνεύονται ως μια προσπάθεια ανανέωσης και ενίσχυσης της κομματικής βάσης και δομής, λίγο πριν το συνέδριο που θα σηματοδοτήσει την επόμενη φάση για την παράταξη.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια νέα «χαρτογράφηση» των προσώπων που θα τρέξουν το οργανωτικό έργο σε επίπεδο περιφερειών και εκλογικών περιφερειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη διατήρηση της επαφής με τα τοπικά στελέχη και την κοινωνία.

Η νέα «διανομή» του οργανωτικού έργου



Η απόφαση Μητσοτάκη ορίζει μια ομάδα έμπειρων και νέων στελεχών σε θέσεις κλειδιά, καλύπτοντας κάθε γεωγραφική ενότητα της χώρας:

Αττική και Πειραιάς



Α΄ Αθηνών και Α΄ & Β΄ Πειραιώς: κ. Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής

Βορείου, Δυτικού & Νοτίου Τομέα Αθηνών: κ. Προμπονάς Ανδρέας

Ανατολικής & Δυτικής Αττικής: κ. Ανδρονικίδης Δαμιανός



Βόρεια Ελλάδα



Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: κ. Πολιτειάδης Βασίλης

Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Θεσσαλονίκης): κ. Τάπρας Ηλίας

Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης: κ. Κουρίδης Χαρίτων

Δυτικής Μακεδονίας: κ. Αδάμ Στέργιος

Υπόλοιπη Επικράτεια



Ήπειρος: κ. Σταμάτη Ελένη (Αναπληρώτρια)

Θεσσαλία: κ. Αντωνίου Έφη (Αναπληρώτρια)

Ιονίων Νήσων: κ. Πατσούρης Περικλής

Δυτικής Ελλάδας: κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης

Στερεάς Ελλάδας: κ. Παπαφράγκας Γιώργος

Πελοπόννησος: κ. Κυριακούλιας Γιώργος

Νοτίου Αιγαίου: κ. Καφτηράνης Χρήστος

Βορείου Αιγαίου: κ. Καπλαντζής Βαγγέλης

Κρήτης: κ. Επιτροπάκης Γιώργος

Ειδικοί Τομείς



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως ήταν αναμενόμενο, στους κρίσιμους τομείς της ψηφιακής επικοινωνίας και των Ετεροδημοτών:

Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: κ. Μπουλινάκης Κυριάκος

Υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών: κ. Πρωτόπαπας Αλέξανδρος

Η στελέχωση του τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης καταδεικνύει την σημασία που αποδίδει η ηγεσία στην άμεση και σύγχρονη επικοινωνία με τους πολίτες, ενώ ο ορισμός υπευθύνου για τους Ετεροδημότες υπογραμμίζει τη μέριμνα του κόμματος για την κομματική οργάνωση των αποδήμων και των πολιτών που ψηφίζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.