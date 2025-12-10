Δύσκολες ισορροπίες μεταξύ μπλόκων και θεσμικότητας

Η παρουσία των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης στα αγροτικά μπλόκα είναι της μόδας αυτό τον καιρό



Λογικό, αφού αν δεν πάει η αντιπολίτευση στα μπλόκα, ποιος θα πάει;



Μέχρι στιγμής πάντως, οι επισκέψεις όσων έχουν μεταβεί είτε στα Μάλγαρα είτε σε Καρδίτσα και Τρίκαλα είναι σχετικά κόσμιες...



Θέλω να πω ότι ουδείς ανέβηκε σε τρακτέρ α λα Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν.



Τέτοιο δίλημμα πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε. Στηρίζει τους αγρότες, τους δίνει δίκιο έναντι της κυβέρνησης, καταθέτει τις προτάσεις του, καλεί τους πολίτες να σταθούν και εκείνοι στο πλευρό τους και κυρίως «να μην επιτρέψουν μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα».



Δύσκολες ισορροπίες είναι αυτές βέβαια ειδικά όταν μπαίνει το ερώτημα «ναι ή όχι στα μπλόκα» το οποίο οι κυβερνητικοί βάζουν συνέχεια μπροστά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, πάλι, και η τακτική Τσίπρα παλαιότερα, εκλογικό όφελος δεν είχε.