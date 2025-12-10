Τσιάρας για αγροτικά μπλόκα: «Εκτόνωση μόνο μέσα από διάλογο» -«Έντονη» η συζήτηση με τους βουλευτές

Ουσιαστική και «υγιή» χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, την έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (10/12) κατά την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με θέμα τους αγρότες που φαίνεται να κλιμακώνουν ακόμη περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συζήτηση μπορούν να εντοπιστούν και να επιλυθούν τα προβλήματα. «Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους των αγροτών, παρά την απουσία συντονιστικής επιτροπής από την πλευρά των μπλόκων», σημείωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα».

Ποια η στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν σχέδια και καθημερινή συζήτηση», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι απαραίτητη προϋπόθεση για πρόοδο είναι η συμμετοχή των αγροτών στο τραπέζι του διαλόγου. «Δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή και αυτό μας κρατά σε αναμονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει «έμπρακτα από το 2019» ότι βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών, ενώ ανέφερε πως κανείς από τους παρευρισκόμενους βουλευτές δεν διατύπωσε αντίθεση στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων», πρόσθεσε.

Τι είπε για το Μέτρο 23

Σε ό,τι αφορά το Μέτρο 23, ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά, επισημαίνοντας πως περισσότεροι από 131.000 αγρότες έχουν ήδη λάβει τα ποσά, ενώ οι εκκρεμείς πληρωμές θα ολοκληρωθούν «έως το τέλος του μήνα» για όσους βρίσκονται σε έλεγχο. Υπενθύμισε επίσης ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν βρισκόταν στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά αποτελεί «πολιτική επιλογή» για την ενίσχυση των παραγωγών μετά τη μειωμένη παραγωγή λόγω ξηρασίας.

Παρά τις διαφοροποιήσεις στα αιτήματα των μπλόκων, τα οποία χαρακτήρισε «ασαφή και διαφορετικά ανά περιοχή», ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή πρόθεση να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο «με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες με πράξεις.