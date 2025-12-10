Ο Τσιάρας στην Πειραιώς για το αγροτικό - «Δεν βλέπω στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης» λέει ο Βορίδης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ενημερώνει τους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς για το αγροτικό μέτωπο, τις έως τώρα πληρωμές και τον προγραμματισμό που έχει γίνει για τις επόμενες την ώρα που οι «γαλάζιοι» κυρίως της περιφέρειας βρίσκονται σε αναβρασμό και ενόψει εορτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες έντονος ήταν ο διάλογος ανάμεσα στον Κώστα Τσιάρα και τον Μάκη Βορίδη με αφορμή την αναφορά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας».

Σε αυτό το σημείο το λόγο πήρε ο Μάκης Βορίδης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσιάρας στην παρέμβασή του τόνισε πως οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο.

«Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι. Οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες. Κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν για αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί. Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένη χαμηλή τιμή» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά Και όπου μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) έγινα γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους.

Διαμαρτυρίες από «γαλάζιους» βουλευτές

Πάντωςη συζήτηση γίνεται σε υψηλούς τόνους με βουλευτές να θέτουν θέμα επικοινωνιακών λαθών εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» είπε η Ζέτα Μακρή. Εξηγήσεις για την καθυστέρηση στις πληρωμές ζήτησε και ο Τέλης Σπάνιας: «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό». Στο βουλευτή απάντησε ο Ανδρέας Λυκουρεντζος λέγοντας πως θα υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

Ωστόσο, βουλευτές έθεσαν με ένταση το θέμα των προβλημάτων στις πληρωμές. Χαρακτηριστική η φράση του βουλευτή από τη Β' Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά:

«Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ;;; Θεοί;;;» ενώ ο Ανδρέας Κατσανιώτης τόνισε:

«Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Χθες είχε προηγηθεί η διαμαρτυρία έξι βουλευτών της ΝΔ για τις πληρωμές για τις οποίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναγκάστηκε να δώσει διευκρινίσεις για τα χρήματα που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς.

Δείτε φωτογραφίες από την προσέλευση των βουλευτών

Μέτρα στο τραπέζι για εκτόνωση της κρίσης

Tην ετοιμότητα της για ένα συντεταγμένο και ουσιαστικό διάλογο με τους «εξεγερμένους» αγρότες επικοινωνεί σε όλους τους τόνους τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται ακόμη σε φάση κλιμάκωσηςκαι απειλούν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, 15 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Λίγη ώρα μετά το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου μέσω του Action 24 ότι από τη στιγμή, που θα οριστικοποιηθεί η ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών άμεσα θα ακολουθήσει και η συνάντηση με την κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο,ο πρωθυπουργός κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου τους Κωστή Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Τσιάρα, μαζί με τους επικεφαλής της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των πληρωμών. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, έγινε αναλυτική περιγραφή των έως τώρα ενεργειών, αλλά και του χρονοδιαγράμματος των υπόλοιπων καταβολών έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού είναι σαφές: να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εκκρεμούσες πληρωμές να γίνουν εμπρόθεσμα, παρά τη δεδομένη δυσκολία του εν εξελίξει εγχειρήματος της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ούτως ή άλλως, έμπειροι πολιτικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι και η σημερινή ενημέρωση στο Μέγαρο Μαξίμου εντάσσεται στην προετοιμασία του πρωθυπουργού εν όψει μιας πιθανής συνάντησης του με εκπροσώπους των αγροτών τα επόμενα 24ώρα, αν και μία τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να αναμένεται από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και μετά, όπως υποδηλώνουν δημόσιες τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών τις τελευταίες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της κυβέρνησης είναι να η ταχύτερη δυνατή εκτόνωση των αγροτικών μπλόκων, καθώς εκφράζεται η ανησυχία ότι τυχόν κλιμάκωση τους θα πλήξει σοβαρά την οικονομική δραστηριότητα σε μία πολύ κρίσιμη εμπορικά περίοδο, όπως είναι αυτή των Χριστουγέννων.

Τα μέτρα για ρεύμα και πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση αναζητούν νέα διαπραγματευτικά όπλα, προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών, πάντα εντός του ευρωπαϊκού κανόνα και των δημοσιονομικών αντοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος επιβεβαιώνει στο flash.gr ότι η κυβέρνηση έχει θέσει επισημώς στη ΔΕΗ το αίτημα της παράτασης και για το 2026 της κλειδωμένης τιμής του φθηνού αγροτικού ρεύματος ( 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα ), ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται και ο επαναπροσδιορισμός της τιμής των αγροτικών καυσίμων, ώστε να επιτευχθεί κάτι καλύτερο στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Είναι σαφές ότι πλέον το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις και στην ανησυχία, που έχει καταλάβει σημαντικό τμήμα των γαλάζιων βουλευτών, που δέχονται ισχυρή πίεση από τις περιφέρειες τους, ιδίως όσοι εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές.