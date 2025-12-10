Παύλος Μαρινάκης στο Action 24: «Παράθυρο» για συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις άφησε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Action 24 επικεντρώθηκε στις εξελισσόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας αφενός τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, αφετέρου όμως υιοθετώντας μια αυστηρή στάση απέναντι στις παραβατικές συμπεριφορές.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση των μπλόκων δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στην αγορά των Χριστουγέννων, όμως απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Διαβεβαίωσε ότι την επόμενη ημέρα θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, αν και απέφυγε να επιβεβαιώσει αν αυτή θα πραγματοποιηθεί με τον Πρωθυπουργό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφόσον οριστούν ονομαστικά εκπρόσωποι των αγροτών και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων.

Η «κόκκινη γραμμή» στις κινητοποιήσεις

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση λέει «ναι στον διάλογο, ναι στην ικανοποίηση αιτημάτων, αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών, όχι στη ζούγκλα».

Σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπούκοι και εγκληματίες», ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές.

Αναφερόμενος στα αιτήματα για φθηνό πετρέλαιο και ρεύμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή την επίσκεψή του στα μπλόκα. Επανέλαβε ότι φέτος οι επιδοτήσεις προς τον αγροτικό τομέα θα ανέλθουν στα 3,7 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι όποια στήριξη δοθεί θα είναι «μετρημένη και ζυγισμένη», ώστε να είναι ανεκτή από τα δημόσια οικονομικά, ενώ υπενθύμισε ότι δεν θα δοθούν ξανά χρήματα σε όσους δεν τα δικαιούνται, παραπέμποντας σε δικαστικές έρευνες για παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Αποστάσεις από τους πρώην πρωθυπουργούς

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη «θέση αρχής» της κυβέρνησης να μην σχολιάζει και να μην μπαίνει σε αντιπαράθεση με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Απαντώντας σε γενικότερη κριτική για το κράτος δικαίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα, σημειώνοντας ότι από ένα κράτος με «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης», σήμερα έχει μειώσει τις συστάσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου από επτά ή περισσότερες σε τέσσερις.

Τέλος, σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο κόσμος δεν επιθυμεί «άλλη αναμόχλευση του παρελθόντος» και εξέφρασε την προσδοκία του να είχε ακούσει μέσα από το βιβλίο «Ιθάκη» μια συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτικές όπως ο νόμος Κατρούγκαλου.