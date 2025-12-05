«Πάτα τον τον π@ύστη»: Νέο βίντεο με τη στιγμή που αγρότες με τρακτέρ κάνουν όπισθεν προς τα ΜΑΤ

Σε ένα πρωτοφανές επίπεδο κλιμακώθηκε η ένταση κατά τις κινητοποιήσεις αγροτών στα «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλλεται ότι επιχειρήθηκε φονική επίθεση με τρακτέρ εναντίον πεζών αστυνομικών των ΜΑΤ που είχαν σχηματίσει φραγμό.

«Πάτα τον τον π@ύστη»: Η στιγμή που αγρότες με τρακτέρ επιτίθενται σε αστυνομικούς των ΜΑΤ pic.twitter.com/15vMZU46so — Flash.gr (@flashgrofficial) December 5, 2025

Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο κατέγραψαν μια σκηνή ακραίας επικινδυνότητας, με αγρότες να κινούνται απειλητικά κατά αστυνομικών των ΜΑΤ.

Η στιγμή της κλιμάκωσης

Στο επίμαχο υλικό, ένα τρακτέρ φαίνεται να κάνει όπισθεν με ταχύτητα κατευθυνόμενο προς τη γραμμή των αστυνομικών. Την ίδια στιγμή, ακούγονται καθαρά, από τους συγκεντρωμένους, φωνές που υποκινούν τη βία.

«Πάτα τον τον π@ύστη!»

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια με το τρακτέρ, η ένταση συνεχίστηκε όταν ομάδα ατόμων προσπάθησε να βγει πεζή στον δρόμο από τον χώρο της Γεωργικής Σχολής για να προχωρήσει σε αποκλεισμό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.Ένας αστυνομικός ρίχτηκε κάτω από την επίθεση των διαδηλωτών. Ακολούθησε ρίψη πετρών εναντίον των δυνάμεων της τάξης. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης αυτής, ένας ακόμη αστυνομικός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το βίντεο και οι φωνές που ακούστηκαν αποτελούν πλέον αντικείμενο έρευνας για την απόδοση ευθυνών.

Μαρινάκης: Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους

Αμέσως μετά τα σοβαρά επεισόδια, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προχώρησε σε επίσημη δήλωση καταδικάζοντας τα γεγονότα και θέτοντας το πλαίσιο της κυβερνητικής αντίδρασης:

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους.»