Μάχη διαρκείας οι αγρότες, από Δευτέρα νέα κλιμάκωση - Δικογραφία για την επίθεση στα ΜΑΤ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ραγδαία, με τη στάση των αγροτών να σκληραίνει σε όλη τη χώρα. Στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ κοσμούνται πλέον με χριστουγεννιάτικο στολισμό, σηματοδοτώντας την πρόθεσή τους για παραμονή διαρκείας έως την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η πανελλαδική κλιμάκωση αναμένεται να κορυφωθεί από τη Δευτέρα, μετά από σχετική απόφαση πανθεσσαλικής σύσκεψης.

Στο χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι αγρότες της Κρήτης. Η απόφαση για το συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων της ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, φέρνει πλέον στην επικαιρότητα και την έναρξη των αγώνων του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά τη Δευτέρα 8 του μήνα, θα υπάρξουν μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι συναντήσεις και συσκέψεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών αγώνα θα είναι συνεχείς, ώστε να αποφασιστούν θέματα, όπως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και η διαχείριση της κίνησης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, «…οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω της μη καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Σφακίων, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωση των οικογενειών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η καθυστέρηση στην απόδοση των ενισχύσεων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα».

Το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12), η περιοχή των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε πεδίο έντασης. Αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό με στόχο τον αποκλεισμό του κόμβου του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Πήγαν να πατήσουν αστυνομικούς

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ένας οδηγός τρακτέρ κινήθηκε απειλητικά με όπισθεν προς τη διμοιρία των ΜΑΤ. Αγρότες πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο 424. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και ζαλάδες σε αγρότες (οι αγρότες αναφέρουν τέσσερις τραυματίες).

Ενδεικτικό της έντασης ήταν το περιστατικό όπου αγρότες που είχαν πηδήξει τα κάγκελα της Γεωργικής Σχολής του ΑΠΘ προσπάθησαν να βγουν στον δρόμο, ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Για τα βίαια αυτά περιστατικά έχει συνταχθεί δικογραφία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. , στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα άτομο με τις περιγραφόμενες πράξεις να αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη (τετελεσμένη και σε απόπειρα) όπως επίσης τροχονομικές παραβάσεις. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από ρίψη πέτρας και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σκληρή απάντηση της Κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου, ωστόσο ξεκαθάρισε πως «οι παραβατικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές». Τόνισε ότι διάλογος δεν μπορεί να γίνει εν μέσω σοβαρών επεισοδίων και επιθέσεων σε βάρος της ΕΛ.ΑΣ., διαμηνύοντας: «Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Πανελλαδικό μέτωπο και κλιμάκωση στη Θεσσαλία

Τα μπλόκα επεκτάθηκαν γεωγραφικά, με την Εγνατία Οδό να αποκλείεται στα Κερδύλλια, στην Κομοτηνή και στον κόμβο της Κουλούρας. Στη Θεσσαλία, το κέντρο του αγώνα πάνω από 4.000 τρακτέρ παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, παρά τη δυνατή βροχή, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65 (Καρδίτσα) και στα διόδια Λόγγου (Τρίκαλα). Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφάσισαν σκλήρυνση των κινητοποιήσεων από Δευτέρα, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου (πιθανόν Τετάρτη ή Πέμπτη).

Οι αγρότες διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπαίνουν σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για οριστικές λύσεις.

Κινητοποιήσεις σε Στερεά και Πελοπόννησο

Στη Στερεά Ελλάδα αναμένονται μπλόκα το Σαββατοκύριακο στον Μπράλο και στο Κάστρο. Στην Αχαΐα έχουν στηθεί τρία μπλόκα, με τους αγρότες της Κάτω Αχαΐας να κλείνουν εκ νέου τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό. Στον χορό μπαίνουν αύριο Σάββατο (6/12) και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας (κόμβος Αγγελοκάστρου Ιόνια Οδός) και της Βόνιτσας (διόδια Ακτίου).

Αποκλεισμοί τελωνείων

Μπλόκα στήθηκαν στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης και στον κόμβο Καλπακίου (Τελωνείο Κακκαβιάς). Οι αποκλεισμοί αφορούν κυρίως τα φορτηγά, με τους αγρότες να επιτρέπουν τη διέλευση Ι.Χ., λεωφορείων και φορτηγών με ευπαθή προϊόντα. Στους Κήπους, 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά.