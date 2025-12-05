Αγροτικό: Υπομονή, ικανοποίηση (κάποιων) αιτημάτων και στο βάθος Μητσοτάκης

Σε παιχνίδι υπομονής εξελίσσεται για το Μέγαρο Μαξίμου η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Παρά τις παραινέσεις, αλλά και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για εμπρόθεσμη καταβολή των οφειλομένων, η στάση των αγροτών μοιάζει να σκληραίνει από μέρα σε μέρα.

Στην κυβέρνηση ακολουθούν στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, ωστόσο, αρμόδιοι παράγοντες παραδέχονται σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους ότι τουλάχιστον έως την Κυριακή δεν διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει διαμηνυθεί τα προηγούμενα 24ώρα ότι δεν θα επιτραπεί να αποκλειστούν κρίσιμες υποδομές ασφάλειας της χώρας όπως λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια, ωστόσο, είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά, ούτε ασφαλώς και επιδιώκει ευθεία σύγκρουση με τους αγρότες.

Μάλιστα, στην κυβέρνηση επιχειρούν να ομαδοποιήσουν τις δόσεις των πληρωμών προς τις αγρότες και αυτό που επιδιώκεται είναι να έχει δοθεί στους αγρότες περί το 1 δις ευρώ πριν από Χριστούγεννα. Όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, στο Μέγαρο Μαξίμου φέρονται διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών, όπως η επέκταση και το 2026 της μείωσης στο αγροτικό ρεύμα.

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου εννοεί να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες. Εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Κωστή Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Τσιάρα με κτηνοτρόφους της Κρήτης.

Εξάλλου, υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας μου επισήμανε πως δεν αποκλείεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά να υπάρξει συνάντηση και του πρωθυπουργού με τους εξεγερμένους αγρότες είτε στην Αθήνα, είτε στο πλαίσιο κάποιας περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιφέρεια.

Μόλις προχθές, εξάλλου, ο πρωθυπουργός είχε διαμηνύσει πως η κυβέρνηση κατανοεί τη δυσαρέσκεια των αγροτών διαβεβαιώνοντας εκ νέου πως τα χρήματα, που τελικώς θα εισρεύσουν στους λογαριασμούς των αγροτών θα είναι περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.