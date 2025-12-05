Η κακοκαιρία Byron δεν πτοεί τους αγρότες - Στήνονται νέα μπλόκα, ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα

Μήνυμα αποφασιστικότητας στέλνουν οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας Byron που σφυροκοπά τη χώρα. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, με νέα μπλόκα, αλλά και με ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων.



Στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στις επάλξεις, ενώ οι αγρότες στη Μαγνησία ετοιμάζουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ, στο ύψος των Μικροθηβών, με στόχο να συγκεντρωθούν εκεί περίπου 150-200 τρακτέρ.



Πάνω από 2.000 τρακτέρ στην Καρδίτσα



Στην Καρδίτσα, στον αυτοκινητόδρομο Ε65 έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, ενώ περισσότερα από 500 βρίσκονται στα διόδια του Λόγγου.

Μπλόκα υπάρχουν επίσης στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο Κουλούρας (Ημαθία) και στον κόμβο Κομοτηνής (Ροδόπη).



Το βράδυ της Πέμπτης (4/12) εξάλλου, αγρότες της Πελοποννήσου έκλεισαν τη νέα εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω εκτροπής και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας.



Στη Λάρισα, χθες Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, αγρότες με τα τρακτέρ τους συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συναγωνιστές τους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δικαστικές περιπέτειες μετά τα επεισόδια της Κυριακής (30/11).

Νέα μπλόκα



Παρά την κακοκαιρία Byron οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής συγκεντρώνονται κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ στην Πιερία οι αγρότες θα βγουν στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης. Νέα μπλόκα στήνονται και στο νομό Θεσσαλονίκης.

Πάνω από 1,2 δισ. μέχρι το τέλος του χρόνου



Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε διά στόματος υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους αγρότες να ζητούν ουσιαστική στήριξη για να επιβιώσουν, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, μειώσεις στον ΦΠΑ των αγροεφοδίων και φθηνό αγροτικό ρεύμα.