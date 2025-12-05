Ναύπλιο: Σχολεία χωρίς θωράκιση – Η κακοκαιρία «ξεγυμνώνει» τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές

Η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Ναυπλιέων λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας έφερε εκ νέου στο προσκήνιο ένα χρόνιο και ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα: την ανεπαρκή συντήρηση και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ναυπλίου, τα σχολεία, που θεσμικά θα έπρεπε να αποτελούν ασφαλείς χώρους καταφυγής σε ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Διαβάστε περισσότερα για τους γονείς που ζητούν άμεσα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια και την υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, ώστε «τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή».