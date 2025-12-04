Συναγερμός στην Αργολίδα: Χάθηκε ψαράς στον κόλπο της Επιδαύρου

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τετάρτης στην Αργολίδα για τον εντοπισμό ενός 65χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Επιδαύρου.

Το μικρό του σκάφος εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς κανέναν επιβαίνοντα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

