Τα ελατοδάση της Πελοποννήσου εκπέμπουν SOS – «Κόκκινη κάρτα» από την ΕΕ για την απραξία της Ελλάδας

Η μαζική ξήρανση των ελάτων στα βουνά της Πελοποννήσου εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σοβαρά οικολογικά προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί σε Πάρνωνα, Μαίναλο και Ταΰγετο αποτυπώνουν εκτεταμένα τμήματα ελατοδάσους να έχουν μετατραπεί σε ξερές, καφετιές εκτάσεις, προμηνύοντας έναν εφιαλτικό συνδυασμό υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και αύξησης του κινδύνου πυρκαγιών.

Την ώρα που η Πελοπόννησος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που αλλάζει δραματικά το φυσικό της τοπίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει μια διπλή προειδοποίηση προς την Ελλάδα, αναδεικνύοντας σημαντικές καθυστερήσεις στη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αντιμετώπισης της κρίσης.

