Λάμψη για το Ναύπλιο στο Cheerleading – Eισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Σημαντική επιτυχία για τον αθλητισμό της Πελοποννήσου και ειδικότερα το Ναύπλιο αποτελεί η νέα κορυφαία διάκριση του Αθλητικού Συλλόγου Χοροκίνηση Ναυπλίου, ο οποίος ξεχώρισε στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Cheerleading 2025 και στο European CheerOpen Super Cup, που πραγματοποιήθηκαν στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Ναυπλίου όχι μόνο απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, αλλά εξασφάλισε και το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Cheerleading 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική πορεία της στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή του Cheerleading.

Διαβάστε περισσότερα για την παρουσία της ομάδας σε αθλητικές διοργανώσεις μεγάλου βεληνεκούς, που λειτουργεί ως έμπνευση για τη νεολαία και προβάλλει το Ναύπλιο ως κέντρο σύγχρονου αθλητισμού.