Γιατί οι πρώην εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα λαμβάνουν λιγότερα από αυτούς του Δημοσίου;

Είναι μια σκληρή πραγματικότητα που συζητείται σε κάθε σπίτι, από την Καλαμάτα μέχρι την Κόρινθο: Η οικονομική διαφορά μεταξύ των συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και εκείνων του Δημοσίου. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η μέση σύνταξη των πρώτων είναι σημαντικά χαμηλότερη, δημιουργώντας δύο διαφορετικές ταχύτητες διαβίωσης. Πρόκειται για μία ανισότητα που ξεκινάει από την αγορά εργασίας και εκδηλώνεται πλήρως την ώρα της συνταξιοδότησης.

